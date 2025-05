En recuerdo a Maruja Martínez.

El corazón de Maruja Martínez Núñez no resistió para poder celebrar sus 100 años, como estaba previsto, en el centro de día Pescadoira de Cangas. Pero su familia se acercó hasta allí en donde todo estaba preparado para el cumpleaños, en agradecimiento al personal y para recordar juntos a Maruja (en la foto dos de sus hijos Pili y Honorato).

La puerta de atrás de las mazmorras de Cangas

Ahora hay más movimiento en las mazmorras del Concello de Cangas que en la planta noble. Para las reuniones interesantes y para las escapadas se utiliza mucho más la puerta que está situada en esa zona, y no solo para salir a fumar. La puerta de la zona de las mazmorras, al contrario que otras, no está custodiada y los que llevan tiempo la emplean como tabla de salvavidas.

La moda deportiva de los ediles de O Morrazo

El concejal del BNG de Moaña Kevin González lucía el miércoles una elegante camiseta del equipo de fútbol del Corinthians. Porque ya no solo no se estila eso de llevar traje a la política, ya tampoco se viste de sport; ahora lo que prima es la vestimenta deportiva. Porque no solo es el concejal nacionalista de Moaña quien utiliza este tipo de prenda para acudir a un concello. En Cangas está el edil de Xuventude, Eugenio González, que también lleva camisetas deportivas, sobre todo del Frigoríficos Balonmano. En Bueu, es el también edil de Deportes, Ricard Verde, quien impone ese estilo.