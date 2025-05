Cultura, ocio e gastronomía desafían á meteoroloxía

As previsións meteorolóxicas anuncian chuvia para a fin de semana e algúns colectivos decidiron suspender as actividades previstas. Non é o caso dos organizadores da Festa do Muíño de Fausto, das Ghallufadas ou da Primavera Darbo Fest, que manteñen as súas citas e confían en que o tempo non arruíne as celebracións.

A Festa do Muíño xa tivo que adiarse a semana pasada, e os organizadores –a asociación cultural e folclórica Tromentelo e a Comunidade de Montes de Coiro, coa colaboración do Concello, a Deputación e as anpas de A Rúa e Castrillón– optan por facerlle fronte, aínda que coa mirada no ceo. Será mañán e pasado, cunha programación retocada polas circunstancias. O sábado haberá maios ás 17.30 horas, seguido de debullada e serán infantil. Ás 10 da noite abrirán o serán e debullada para adultos, e arredor da medianoite será hora de degustar as papas de millo.

O domingo comezará cunha andaina ás 10 de mañá; ás 12.45 tocará a banda de gaitas Tromentelo, que retomará despois do pregón, e amenizará o xantar popular e foliada. Pola tarde, A Cova das Letras e actuación do grupo folc Donicelas para pechar a festa nun recinto que a Comunidade de Montes está a acondicionar, en parte, con pedras retiradas da explanada de Ojea, con autorización de Costas. De momento levantouse parte dun murete a das levadas, así como a canalización dende o muíño ata o río Bouzós.

Tampouco recuaron os organizadores da Primavera Darbo Fest, no tradicional adro desta parroquia de Cangas e que conta coa colaboración do Concello e da Deputación. Desde ás 9 e media da noite subirán ao escenario Lelli Kelly´s, Diego Mei e Dj Michi, que animarán a velada ata altas horas da madrugada. O evento, que acada a segunda edición e ven precedido polo éxito da primeira, está concebido como unha festa para recadar fondos destinados á tradicional Romaría de Darbo.

Ghallufadas

E no Centro Social de Cangas, a carón do Concello, celébrase desde hoxe a terceira edición de «Ghallufadas, un evento con moito xogo!» de rol e de mesa, sobre todo en galego. Busca fomentar o intercambio xeracional e inclúe torneos, charlas con profesionais do sector, espazo indie, xogos en familia e zonas de wardgames e gardiáns. As actividades, con entrada libre, comezan hoxe ás 17.30 horas, e mañán e pasado (sábado e domingo), os horarios son de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas. Aposta por xogos de temática galega (e canguesa, como «Asalto ao castelo irmandiño de Darbo» ou «Cangas 1617»), e tamén busca integrar aos novatos. Os organizadores elixiron Cangas tras dúas edicións en Bueu a enuncian a intención de rotar polo Morrazo.