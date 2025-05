Un maestro musical de Hollywood en el «insti»

No todos los días se tiene la posibilidad de conocer a uno de los maestros musicales de la industria del cine y la televisión en Hollywood y de tocar el piano con él. Una experiencia de la que pudieron disfrutar más de medio centenar de estudiantes de ESO del instituto Johan Carballeira durante la mañana de ayer, con la presencia de José Manuel Cancela. El músico, nacido en Alemania y de padres coruñeses, descubrió la música gracias a la gaita durante los veranos que pasaba en Galicia y luego se formó en el Hochschule für Musik de Hannover (Alemania) y en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston (Estados Unidos).

El músico ha trabajado con grandes de las bandas sonoras del cine como John Williams y Hans Zimmer y cuenta con cinco premios Emmy, que son los máximos galardones anuales de la industria de la televisión americana. Un encuentro casual de una docente del instituto con su representante, Antonio Patiño, en un evento en A Coruña propició su visita al IES Johan Carballeira. Un encuentro en el que algunos de los jóvenes que estudian música tocaron para él el piano y Cancela incluso cogió la gaita. Y durante el recreo se quedó a escuchar a una banda formada por alumnado de 1º de ESO, Sumergi2, que actuarán este fin de semana en el festival Art for Change.

El músico acompañó con su gaita a los estudiantes que sabían tocar el piano. / Gonzalo Núñez

José Manuel Cancela ofreció una charla motivadora sobre el mundo de la música. «Animou ao alumnado a estudar e traballar naquilo que lles gusta porque é a maneira de estar preparado para poder aproveitar o momento no que o tren dunha oportunidade lles pase por diante», explicaba ayer la profesora de música de los jóvenes, Raquel Gey. Una charla en la que insistió en la importancia del trabajo y el esfuerzo constante para poder alcanzar los objetivos deseados.

Antes de recibir a José Manuel Cancela los estudiantes realizaron una labor de investigación para conocer su trayectoria y su trabajo y así le pudieron realizar una entrevista en profundidad para un pódcast de Ei Carballeira Radio, la radio del instituto bueués.

El prestigioso músico gallego colaboró con artistas como Chick Corea, U2, Janet Jackson, Celia Cruz o The Backstreet Boys y ha trabajado en largometrajes como «Oaxaca», «Creed», «Deadpool», «The Avengers», «El consejero» o «Black Mass» y en series tan conocidas como «Ray Donovan», «Sons of Anarchy» o «The Last Narc». Una larga lista que seguirá aumentando y sonando en el futuro.