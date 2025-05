Un cuarto de século dando vida á lingua

«Unha mocidade activa por unha lingua viva!». Baixo ese lema, arredor dun milleiro de escolares e profesores de centros educativos da comarca do Morrazo celebraron onte, nunha marcha polo centro de Cangas, a forza da lingua galega e o seu futuro na 25ª edición do Correlingua, que rematou cunha festa na explanada de Rodeira. «Porque somos unha mocidade comprometida e nas nosas mans está manter o galego vivo», reivindicaron coa lectura do manifesto a prol «deste tesouro que nos legaron as persoas que, antes que nós, saíron á rúa coa lingua por bandeira, que conseguiron que o galego chegase aos xornais, ás radios e televisións, á escola e ás administracións. Grazas a esa xente podemos hoxe estudar na nosa lingua e falala en calquera circunstancia. Polas xeracións que non a deixaron morrer, nós tamén seremos… Unha mocidade activa por unha lingua viva!», reiteraron.

Pancartas reivindicativas ´ de centos de escolares. | G.Núñez

Á convocatoria da CIG-Ensino, Asociación Socio-Pedagoxica Galega (AS-PG) e Mesa pola Normalización Linguística estaban citados 1.200 alumnos e alumnas de 17 centros escolares de Cangas, Moaña e Bueu. No acto central, conducido polo actor Fran Rei, alumnado dos institutos Monte Carrasco, María Soliño e Rodeira– leron o manifiesto gañador do Correlingua. «A nosa lingua é grande. Nela créase cultura que nos fai sentir orgullo da nosa lingua e de quen a fala: cine, música e libros que levan recoñecementos máis alá das nosas fronteiras. Porque non hai nada que non poidamos expresar nela, e porque sabemos que en galego podemos crear un mundo, dicimos ben claro que aquí está… Unha mocidade activa por unha lingua viva!», proclamaron.

A cabeza da marcha polo centro de Cangas. | G.Núñez

«Porque podemos vivir en galego, porque coñecer unha lingua sempre nos fai mellores, porque o galego acolle a quen se achega a el e porque queremos poder ser na lingua que herdamos… por todo iso reafirmamos que o futuro é… Unha mocidade activa, por unha lingua viva! Nós podemos facelo! Confiade na xente nova! Habemos levar a lingua con nós e falala con fachenda, porque sabemos que sería absurdo perder a oportunidade que nos brinda o galego de chegar máis alá! Por iso, o galego permanece sementado en nós. Non teñades medos nin reparos en falalo, porque o galego falado é o galego vivo e nós queremos… A mocidade activa por unha lingua viva!», refrendaron.

O peche final do acto festivo correu a cargo de Paco Nogueiras, que coa súa música puxo a bailar e brincar á rapazada, pois o obxectivo do Correlingua é ser «unha festa arredor da reivindicación do idioma galego alí onde é máis necesario e máis feble hoxe en día: os nenos e nenas», argumentan os organizadores. Policía Local e Emexencias-Protección Civil contribuíron ao éxito da xornada.