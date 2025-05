El Citeamor, ese joven teatro de O Morrazo.

Este tradicional evento, que para muchos es la antesala de la Mostra de Teatro, mostró el martes el teatro que realiza el IES As Barxas, de Moaña, con su obra «Cinco Flores». Ayer estuvo en el Auditorio Municipal «Xosé Manuel Pazos Varela» el centro Eduardo Pondal, con «Paredes en branco».

Altamira, la moderna cueva de Cangas

Parece que el proyecto de Altamira va para adelante y que el gobierno es capaz de que eso no suponga un problema de falta de espacio para aparcar. Trata de sacar adelante una urbanización que llevaba años chupando banquillo por culpa de un PERI que se hizo mal y que acabó tumbando los tribunales de justicia. Todo por no aparecer vivienda social. Ahora se va despacho pero peldaño a peldaño, superando pruebas y siempre con el diálogo de por medio. Este planeamiento es básico para Cangas, que ayudaría no solo a tener más oferta de viviendas, sino a vertebrar la villa, casi a modo de circunvalación.

Lo raro, raro, del centro de salud

No me digan que no es raro lo que le pasó al ese joven que querían cobrarle el servicio sanitario en el Centro de Salud de Cangas por no tener la cartilla. Tal vez nos hemos olvidado de que la sanidad pública en España es universal. Lo que ocurrió nos hace pensar mal, como con lo que ocurrió en los trenes de Sevilla. Raro, raro, raro.