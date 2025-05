A Cepa recuerda la pandemia en fotos

La mascarilla y todo lo que supuso la pandemia del COVID-19 y la lucha contra aquel enemigo invisble llamado coronavirus, de la que se cumplieron 5 años en este 2025, volverá a tener protagonismo en Cangas, de la mano de la Asocaición Cultural A Cpea de Cangas y de su usuario y amante de la fotografía, el navalleiro José Lorenzo «Colón».

A Cepa inaugura hoy en A Capela do Hospital la exposición «COVID-19, lembranzas dunha pandemia», que abre hasta el día 18 con imágenes de Colón, momentos que simbolizan lo que vivió la población con la pandemia,aquellos aplausos animando a resistir desde las ventanas y balcones a las ocho de la tarde, cuando el mundo vivía confinado en sus hogares para evitar contagios, o cómo se trabajaba con las mascarillas de protección. El mismo fotógrafo experimentado que retrató el «Prestige», los entroidos,la Semana Santa y descubre la historia de Cangas, ofrece ahora una mirada de aquella pandemia.

A Cepa durante la pandemia. / Colón

«Que logo pasa o tempo... Pasaron cinco anos dende aquel 2020. Era polo mes de marzo e estabamos agardando a primavera. E chegar chegou pero fíxoo acompañada do que ía ser unha pandemia que afectaría a todo o planeta Terra», señala el secretario de A Cepa, Fernando Cuñarro.

Trabajadoras esenciales en un supermercado en la pandemia. / Colón

Recuerda cómo el virus obligó al aislamiento, a echar de menos las reuniones de amigos, de familia, no poder viajar ni en bus ni en barco, ni entrar en comercios, no poder ir a los mercados ni celebrar fiestas, fue un tiempo de calles vacías, sin poder compartir «as lerias coa veciñanza, as apertas e as xuntanzas».Cuñarro recuerda que se tuvo que aprender a vivir de otra manera, a cancelar planes cotidianos, a usar desinfectantes, hacer pedidos por internet, guardar distancias prudentes con la gente, a ponerse a la cola, coger la máscara, procurar non ir a los médicos ni a los hospitales,...

José Lorenzo "Colón" con una original mascarilla en la época del COVID-19. / Fdv

«Foi un estado de alarma. Non salgades da casa! Prohibido saír, prohibido reunirse, prohibido pasear,...». Se recuperó la vida de diario gracias a la labor del personal sanitario, médicos y enfermeras aplaudidos dende las ventanas: «Viva a Medicina pública!», señala. El gran apagón del 28 de abril trajo a la memoria esta pandemia. Fue sólo un día pero hizo recordar mucho.