El Plan de Reforma Interior (PERI) de Altamira, en Cangas, permitirá la construcción de un parking subterráneo de dos plantas con el propósito de compensar la zona de aparcamiento que se destruye con la puesta en marcha de esta urbanización, donde ahora mismo hay en torno a 800 plazas de tierra. De hecho, la promotora va a encargar un estudio para saber cuántas plazas cabrían en este aparcamiento. Esta cuestión la puso el gobierno local encima de la mesa en el encuentro que mantuvo con los representantes de Promociones Inmobiliarias Canvives, firma controlada por el fondo de inversiones Blackstone, que mostraron buena voluntad y ganas de llegar a un acuerdo con el Concello, conscientes de que se trata de un desarrollo urbanístico esencial para Cangas, por lo que el objetivo es que sea bueno para Cangas al tiempo que para la promotora. Así que no importa el número de reuniones que tenga que haber.

El gobierno local no solo quiere un aparcamiento subterráneo debajo de la gran zona verde y que ocupe parte del vial principal, sino que solicitó que los edificios que se construyan tengan plaza de aparcamiento para al menos dos coches por vivienda. Tal y como está ahora el plan, el número de plazas de aparcamiento que quedan al aire libre son 106.

Cangas negocia con Canvives un parking subterráneo de 2 plantas en Altamira

Otras de las cuestiones que se abordó en esta reunión de dos horas de duración fue la de dar salida a la urbanización en la calle Baiona, donde desemboca. La intención de la promotora es hacerlo por la calle Antonio Nores, bajando el desnivel de la misma. Hay que tener en cuenta que en la calle Baiona entran los camiones de reparto de Correos y también donde descargan los del supermercado Eroski.

El gobierno local no quiere tapones ahí. La promotora, no obstante, está dispuesta a estudiar alternativas. En este sentido, el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, señaló que dentro de poco se va a dar a conocer el estudio de tráfico en torno al Centro de Salud de Cangas, que limita con el PERI de Altamira. Habrá salida por el camino de Fonte do Galo y se presentaron dos alternativas para las traseras de la calle Sol: entrar en la junta de reparto quedando en el mismo sitio o que sus propietarios participen en el desarrollo del PERI. En la parte de arriba se rebaja la edificabilidad a bajo más 3 alturas. Si fuera necesario, el gobierno local facilitaría una reunión entre la promotora y los propietarios de las traseras de la calle Sol.

No obstante, la promotora hace hincapié en que su propuesta vino con el visto bueno de la Xunta de Galicia, tal y como recordó el propio concejal de Urbanismo Antón Iglesias, al termino del encuentro.

En la reunión de ayer también se habló de plazos. La intención es cerrar la propuesta este año y tener conformada la junta de compensación el año que viene. De momento, el gobierno local no tiene fecha para llevar el PERI al pleno de la corporación municipal.

El 54,92% de la superficie son cesiones

La superficie del PERI es de 35.791,14 metros cuadrados, la edificabilidad máxima, 35.018,96 metros cuadrados. Se destinan a vivienda colectiva 10.139,54 euros (28,33%) y 5.994,54 a vivienda unifamiliar, un 16,75%. La extensión de la denominada zona lucrativa es de 16.134,06 metros cuadrados y de equipamiento 3.560,24 metros cuadrados, un 9,96%. La zona de espacios libres alcanza los 6.381,73 metros cuadrados, un 17,83%; de infraestructuras de comunicación, 9.625,19 metros cuadrados, un 26,89%, infraestructuras de servicios, 839, un 0,23% y la superficie de cesión supera más de la mitad de la superficie, concretamente 19.657,06 metros cuadrados, lo que representa un 54,92% de la superficie del ámbito.El PERI de Altamira, en esta ocasión, sí que recoge vivienda protegida, algo que no incluía el proyecto que fue rechazado por los tribunales de justicia.