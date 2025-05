Cangas acogerá 26 espectáculos en cinco escenarios en la 42ª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo

La 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas acogerá, del 22 de junio al 6 de julio, 26 espectáculos repartidos entre el Auditorio Pazos Varela y otros cuatro escenarios del municipio, así como una gran variedad de actividades paralelas, como cursos, charlas, talleres o la entrega de los tradicionales premios Xiria y Mulleres en Acción, que recaen en Panadería Teatro y Mercedes Peón. "Todos los ángeles alzaron el vuelo", de La Zaranda; "La reina brava", de Las Niñas de Cádiz; "Julio César", de Cía do Chapitó son algunas de las obras que figuran en la programación presentada este mediodía por la organización con presencia de representantes de la Xunta, la Diputación y el Concello, que financian el evento. La Mostra recordará también al profesor y traductor Henrique Harguindey, recientemente fallecido, con una nueva representación de "As gardiás ou o nó do tecelán", que él tradujo del francés y pondrá en escena Teatro de Ningures.