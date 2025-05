Bueu, capital do mellor polbo

A pesquería do polbo vai xa case pola metade da súa veda máis longa en anos, que xunto a un paro biolóxico, vai supoñer un periodo de tres meses consecutivos sen capturas nin descargas de cefalópodo. Mais isto non é impedimento para que Bueu celebra a segunda edición das súas xornadas de exaltación do polbo, que se prolongan durante todo o mes de maio.

Unha programación que vai máis alá de poder degustar as racións nos 22 locais que este ano participan no evento e na que destaca a exposición con fotografías antigas ao redor do polbo, un produto do mar que está vencellado á identidade de Bueu.

O señor Manuel Rúa, de Manuel de Picos, sostén un par de polbos detrás da lonxa vella de Bueu. / Arquivo Santos Reis

A mostra pode visitarse na sala de exposicións Amalia Domínguez Búa e inclúe ao redor dun cento de imaxes cedidas para a ocasión pola Asociación Cultural Santos Reis ou veciños como o investigador Arturo Sánchez Cidrás, Afonso Fernández ou Álvaro Agulla. Esas fotos ofrecen un percorrido histórico imprescindible para entender como evolucionou a pesca e a comercialización do polbo en Bueu: desde aqueles secadeiros na praia da Banda do Río, cuxa produción maioritariamente se carrexaba –de aí o alcume de «Carrexón»– a Ourense e o centro de España, ás subastas na antiga lonxa, onde o cefalópodo mostrábase directamente no chan. Unha estampa hoxe impensable debido as novas e necesarias normativas de sanidade alimentaria.

Exposición de fotos nas Xornadas de Exaltación do Polbo de Bueu / Afonso Fernández/Álvaro Agulla/Outros

Tamén resultan chamativas as fotografías das antigas descargas, nas que o polbo non viña en capachos, senón nunha serie de caixóns a medida e con buracos para que o cefalópodo fose perdendo o auga.

Pesando o polbo na antiga lonxa, con Paco da Crega e Constante O Morrón en primeiro termo. Detrás Antonio O Carrexón, Enrique Gil (o funcionario, con libreta) e Fita a Xuliana. / Arquivo Santos Reis

Para poñer en ambiente este mes do polbo hai convocado un concurso de decoración para ambientar as rúas, escaparates e espazos públicos. Unha boa mostra é precisamente o entorno da sala de exposicións, praza de abastos e Centro Social do Mar con redes e aparellos dos que colgan uns polbos... que ogallá fosen de verdade!

Desde o Concellería de Promoción Económica organizan dúas rutas guiadas tituladas «Bueu e o polbo», que serán o 10 e 24 de maio. Para inscribirse pódese chamar ao 986 39 00 29 (ext.2), de forma presencial na planta alto do Concello ou cun formulario na web.