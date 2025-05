Acude a Urgencias de Cangas sin DNI y le mandan firmar un parte de factura

Acudir a urgencias en un centro de salud no implica siempre recibir una atención sanitaria gratuita. Es lo que le pasó a un joven natural de Cangas, que reside temporalmente en Madrid, y que ayer se presentó en el PAC del centro de salud cangués porque arrastraba una bronquitis desde hacía un mes que no se le pasaba del todo. Sin embargo, acudió sin su Documento Nacional de Identidad DNI ni la tarjeta sanitaria y asegura que sintió que le habían recortado sus derechos a la atención primaria. ¿Por qué? porque por la consulta le iba a aplicar la facturación a terceros que en el decreto 56/2014 del 30 de abril, de tarifas de los servicios sanitarios del Sergas y fundaciones públicas sanitarias recoge 69,24 euros por la primera consulta.

A pesar de que reconoce que fue indocumentado, muestra su indignación, ya que en un primer momento se negaron a atenderle y después de ir de un mostrador a otro y cuando parecía que todo se había solucionado, le presentaron, sin más información, un papel para que lo firmara. Ese papel era ese parte de facturación a terceros.

Este vecino asegura que optó por irse del centro de salud muy molesto con lo vivido porque reconoce que simplemente era «una consulta de 10-15 minutos y que, aunque no portaba el DNI, con darle el número ya debería salir en la pantalla el mío de la Seguridad Social, como hace Tráfico, por ejemplo, cuando no llevas el carné de conducir». Añade que desde el mostrador de Urgencias le mandaron al otro mostrador de consultas y de nuevo bajó al del PAC en donde la persona trabajadora le entregó el papel para firmar.

Parte de facturación a terceros que le hacían firmar al vecino en Cangas. / Fdv

En el mismo centro le indicaron que en la puerta había un cartel avisando de la necesidad de portar la tarjeta sanitaria, en donde reza: «Pola súa seguridade, atención e correcta identificación, e imprescindible presentar a tarxeta sanitaria, xunto co DNI». El afectado insiste en que lo que le ocurrió fue «cortar mi derecho a la atención primaria, cuando yo pago los impuestos y obviamente me fui».

La respuesta del Sergas

Desde el Sergas, y a la espera de estudiar el caso, señalan que el decreto 56/2014 de 30 de abril recoge supuestos y tarifas de servicios prestados por el Sergas y las fundaciones sanitarias. Añaden que las consultas en los centros de salud son generalmente gratuitas para los ciudadanos cubiertos por el sistema público de salud. Con todo existen determinadas situaciones en las que se activa la facturación a terceros, es decir, la cobranza de la consulta o servicio a un responsable distinto al paciente, como una aseguradora o empresa.

Explican que los casos comunes de facturación a terceros son por accidentes de tráfico o laborales (se factura a la compañía aseguradora o a la mutua laboral); a usuarios con asistencia cubierta por entidades privadas o mutualidades; también a extranjeros con seguro privado o de viaje; pacientes no registrados como beneficiarios del sistema público , salvo urgencias vitales; servicios no cubiertos como la revisión o prueba solicitada por aseguradoras además de intervenciones por motivos estéticos o no terapéuticos; así como a pacientes desplazados con cobertura sanitaria extranjera como ciudadanos europeos con tarjeta sanitaria europea a los que se factura a su país de origen o pacientes de convenios bilaterales.

El cuadro de tarifas, además de los 69,24 euros de la primera consulta, recoge 34,62 euros por consultas sucesivas, 256,87 por asistencia en urgencias; 85,99 por primera consulta con pruebas complementarias o 43,56 por consultas sucesivas; así como 14,52 por consulta de enfermería. Si es consulta médica y cuidados de enfermería la tarifa sube, si es con prueba, a 102 euros y a 82,66 sin pruebas. El anexo de tarifas del decreto ocupa 34 páginas.