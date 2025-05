El pleno de Bueu aprueba el I Plan de Igualdade y rechaza la moción del PP para un aparcamiento en alturas

El pleno de Bueu aprobó esta semana el I Plan de Igualdade para el personal del Concello, que además incluye un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual o por razón de sexo. La propuesta salió adelante adelante por unanimidad y la concejala de Igualdade e Benestar Social, Laura Ogando, se refirió a este documento como «unha ferramenta estratéxica para o persoal municipal, que pretende detectar e corrixir as desigualdades».

Este plan de igualdad es el primeor específico para la plantilla del Concello y se suma a los cinco ya aprobados que está orientados a la ciudadanía en general. Durante su intervención Ogando recalcó que Bueu se convierte así en uno de los pocos ayuntamientos de la provincia que se dota de este instrumento.

Antes de entrar en el capítulo de las mociones se aprobó el proyecto básico y de ejecución del Parque Urbano Lugrís. Debido a su importe debe pasar por pleno y tras este trámite ya se puede iniciar el expediente de contratación. El pleno también dio su visto bueno a la propuesta para delegar en la junta de gobierno local las competencias para los precios públicos, un asunto que contó con el voto en contra del PP.

La formación popular presentaba una moción para promover la construcción de un parking en alturas, una propuesta que la portavoz del PP, Elena Estévez, argumentaba que tiene cabida con el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La propuesta fue rechazada y ayer Estévez lamentaba la posición del gobierno BNG-PSOE. «Puxemos sobre a mesa unha solución facilmente executable, viabe e moito máis económica e rápida que o subterráneo, pero nunha actitude que non comprendemos o bipartito non está pola labor», manifestaba. Estévez defiende esta alternativa frente a la opción de un parking subterráneo bajo la pista de Banda do Río, que para el PP despierta «moitas dúbidas» debido a su cercanía al mar y al subsuelo arenoso de Bueu. «Un aparcamento en alturas podería estar perfectamente integrado na vila sen ningún tipo de feísmo polas moi boas solucións arquitectónicas que hai na actualidade», sostienen desde el PP, que reprochan el voto en contra del ejecutivo local. «Saben que hai un problema grave de estacionamento porque o modelo que aplican non fai máis que destruír prazas sen que se lle dea alternativa», recalca Estévez. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, tras reconocer que la propuesta del PP tiene encaje en el PXOM defendió que «temos que deixar traballar ás técnicas que gañaron o concurso de ideas da Banda do Río para que formulen as súas propostas e solucións xa que o contrario é unha falta de sensibilidade».

Por último se aprobó una moción del concejal no adscrito, Daniel Chapela, para que Concello y Portos de Galicia negocien un nuevo convenio para la pesca deportiva en los espacios portuarios. La moción salió adelante con el voto favorable del proponente y la abstención del resto de grupos.