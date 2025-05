El informe de un detective mengua la indemnización de un motorista accidentado en Moaña que quedó en incapacidad permanente

«El perjudicado ha estado desarrollando sin dificultad actividades de desarrollo personal, tales como ocio, conducción de vehículos, etc.». Una simple frase basada en el informe de un detective privado y que, plasmada en una sentencia, le ha costado a un cangués que quedó en incapacidad permanente por un accidente de moto unos 20.000 euros en concepto de indemnización.

Y es que el hombre, que en junio de 2018 sufrió un siniestro por culpa de un coche en Tirán, ha visto como los jueces han rebajado la compensación que solicitaba por el siniestro, aunque le han concedido el doble de lo que le ofrecía la aseguradora del causante del choque, AMA. Reclamaba más de 95.000 euros, le han otorgado 67.000 euros —además de en el capítulo de daño moral, le han restado en el de secuelas— y la mutua ofertaba solo 33.600 euros.

En una reciente sentencia de la Audiencia Provincial, contra la que se ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo, se valida el fallo ya emitido por el juzgado de Cangas. En la mayoría de conceptos reclamados —lesiones temporales, intervenciones, daños materiales— en ambas instancias dan la razón al reclamante, que en otro juicio por la vía social logró la incapacidad permanente total para su profesión de repartidor de electrodomésticos. Las secuelas en una rodilla y en un hombro le impiden cargar grandes pesos, aunque se considera que puede realizar otros trabajos menos exigentes en lo físico.

El siniestro que dio lugar a este conflicto judicial / Julio Santos Álvarez

Aunque en un primer momento, en las urgencias del hospital Povisa, se le detectaron lesiones que no parecían de gran gravedad, una vez iniciada la recuperación se le diagnosticaron problemas que necesitaron de sendas intervenciones quirúrgicas. Primero en la rodilla y, un año y medio después, cuando ya no necesitaba las muletas, en el hombro.

La defensa del motorista pretendía que los magistrados le concediesen unos 33.000 euros en concepto de secuelas, pero las sentencias lo reducen a cerca de 25.000. «El dolor y la pérdida de movilidad en la rodilla son mínimos, teniendo en cuenta que el perjudicado ya presentaba una importante patología en la misma rodilla», esgrime la Audiencia, que llega a similar conclusión para el hombre. Todo ello a partir del testimonio del traumatólogo que trató al paciente. También descartan los togados ampliar la indemnización por el perjuicio estético.

Pérdida de calidad de vida

Pero el punto que más ocupa a la sentencia que desestima el recurso es el relativo al daño moral por pérdida de calidad de vida, que se calificó en grado moderado porque, de acuerdo con la legislación, el hombre quedó incapacitado para su trabajo habitual. En ese nivel la horquilla es de entre 10.000 y 50.000 euros; el cangués pedía 40.741,60 euros y le concedieron 20.000 euros.

Los magistrados afirman que «no consta que el perjudicado, a consecuencia de las secuelas padecidas, haya perdido la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades de desarrollo personal», que vienen definidas como «aquellas relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio, la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo. Se trata de actividades que tienen por objeto el desarrollo de la persona como individuo y como miembro de la sociedad».

Aunque no puede realizar su trabajo habitual, al implicar la carga de objetos muy pesados, «sus secuelas no le privan o dificultan el desempeño de otras actividades laborales que no requieren aquel esfuerzo físico».

Según la sentencia, tampoco está acreditado, «lo cual no es de extrañar dada la naturaleza y la levedad de las secuelas padecidas», que el hombre este imposibilitado o limitado para otras actividades de desarrollo personal, como las relativas a la formación, al disfrute o placer, a la vida en relación, a la actividad sexual, al ocio o a la práctica de deporte. Por tanto, considera «excesiva» y «no justificada» la cantidad reclamada y, en cambio, ve «ajustada y proporcionada» la fijada por el juzgado de Cangas. Y ahí es cuando los magistrados, para reforzar sus conclusiones, recurren al informe de una agencia de detectives citado al inicio.