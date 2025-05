Os Rechouchíos chegan á Tioura e celebran a festa final o 13 de xuño

O programa do Concello de Moaña de lecer infantil e familiar e dinamización lingüística, Rechouchíos, remata a súa décima edición cun fin de festa no arboredo da Xunqueira o vindeiro 13 de xuño, co obradoiro musical Percubebés para os máis pequenos, o concerto de Golfiños e xogos populares a cargo a Asociación Sociocultural Trebellos.

O programa de primavera-verán inclúe outros cinco eventos anteriores. O primeiro celébrase este venres 9 de maio. Por vez primeira será no local da Comunidade de Montes A Tioura, na Paradela Alta. Ás 18.00 horas Vero Rilo e Luís Iglesias porán en marcha a narración oral «Pelica de Burra», co apoio do programa «falaRedes» da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Representantes del Concello con los carteles. / FdV

O venres 16 de maio a Fundación Legar amosará cantigas de berce co espectáculo «Arrolar», no Centro Cultural Castroviejo de Tirán. No centro Rosalía de Castro de Domaio, o 23 de maio, haberá música, teatro e monicreques a cargo de A Xanela do Maxín coa obra «Dende Rosalía ata as Canteareiras».

O centro cultural de Quintela acolla o teatro «4 Monos» de Tropa de Trapo o 20 de maio e o parque de Samertolaméu o espectáculo «Máis Saaabor!» o 6 de xuño, de Culturactiva e Félix Rodríguez.