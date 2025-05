O Correlingua convoca a 1.200 nenos de toda a comarca en Cangas

A CIG-Ensino, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG) e a Mesa pola Normalización Lingüística organizan mañá, mércores 7 de maio, unha nova edición do Correlingua no Morrazo. Este ano tócalle a Cangas ser o anfitrión. En total participarán máis de 1.200 nenos e nenas de polo menos 17 centros escolares de Cangas, Bueu e Moaña. A marcha pola lingua propia arrincará da zona da Praza de Abastos e chegará ata o aparcadoiro de Rodeira, pasando pola Casa da Cultura. Será ao carón da praia onde se celebrará a festa final.

El acto central será conducido polo actor Fran Rei e os alumnos dos tres institutos cangueses –Monte Carrasco, María Soliño e Rodeira– lerán o manifiesto gañador do Correlingua deste año. O seu título é "A mocidade activa por unha lingua viva"", que é o lema desta edición do evento.

O peche final do acto festivo correrá a cargo de Paco Nogueiras, que coa súa música porá a bailar a toda a rapazada. O obxectivo do Correlingua é ser "unha festa arredor da reivindicación do idioma galego alí onde é máis necesario e máis feble hoxe en día: Os nenos e nenas", argumentan os organizadores.