El cuarto poder, a escena.

No ha estado mal bajar a la pista para lucir esa segunda piel que todos llevamos, sin perder la objetividad de nuestras crónicas, eso sí. Todo un detalle el del Balonmán Cangas el de acordarse de nosotros, los periodistas que nos encargamos de narrar diariamente su sufrimiento, su lucha, su pasión, y cómo no, sus éxitos. ¡Gracias!

Algo se mueve en O Hío que confunde

Nos comentan que alguien, en O Hío, está preparando una reunión, que no se sabe muy bien para qué, si es para debatir el tema de turismo o si es para otra causa. Tampoco nos quedó claro si llamaron a todas las asociaciones de vecinos de la parroquia, porque quien habla, habla de Asociación de Vecinos de O Hío, algo que no existe. Después nos dijeron que era para discutir la construcción de un parque infantil en los terrenos que ahora tiene el Sergas y que están destinados a la construcción del centro de salud O Hío-Aldán. Pero esto último quedó desmentido. Porque las asociaciones de vecinos de O Hío quieren esa finca para construir el centro de salud, al que no renuncian en absoluto.

Cambiar el diseño de protesta en Moaña

Las concentraciones de los domingos ante la Casa del Mar de Moaña deben de terminar. Hay que encontrar otros métodos, porque el que hay se está convirtiendo en una especie de misa a la que va toda la parroquia y siempre se lee la misma carta.