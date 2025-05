Condenan a un banco a indemnizar a un cangués víctima de «phishing»

El Juzgado de 1º Instancia e Instrucción Número 2 de Cangas ordenó a Abanca devolver a las personas afectadas por una estafa de «phishing» un total de 9.410, 98 euros más los correspondientes intereses, así como el pago de los costes procesales.

Lo hechos a los que hace referencia la sentencia tuvieron lugar en abril de 2022. La persona afectada recibió un SMS de Abanca dentro del hilo habitual de mensajes de la entidad, donde se indicaba que un dispositivo no autorizado es taba conectado a la cuenta online. Al mismo tiempo, recibió una llamada remitida aparentemente desde el departamento de Atención al Cliente, donde el interlocutor, presentándose como empleado de la entidad solicitó el número que acababa de recibir vía SMS para cancelar un supuesto cargo. La persona estafadas, que no podía acceder a la banca electrónica, se puso con posterioridad en contacto con Atención al Cliente, pero para entonces ya constaba un daño patrimonial de 9.410,98 euros a través de varias transferencias no autorizadas.

La sentencia considera que el mero hecho de remitir correos a los usuarios de banca online con recomendación y advertencia sobre las credenciales no es bastante para considerar la diligencia de la entidad. Esta no puede, considera el juez, dejar al cuidado del usuario la responsabilidad de evitar fraudes que debían preverse a través de un ajustado mecanismo tecnológico.

El fallo judicial señala que Abanca no acreditó los deberes de diligencia que le son exigibles en la autentificación de las operaciones de pago, al no tener probado la implementación de un mecanismo antiphishing. Es Abanca, como entidad proveedora de los servicios de pago y atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto-Lei 19/2018 de Servicios de pago que transpone al marco español la normativa europea, la responsable. El juez considera la responsabilidad casi objetiva de las entidades proveedoras de esta clase de servicio en garantía de los derechos de los consumidores.

El «phishing» es una modalidad de estafa que pretende obtener de forma engañosa y fraudulenta los códigos y contraseñas de usuarios de banca electrónica para llevar a cabo transferencias no autorizadas.

Como señala el despacho de Antón Pérez Lema, que llevó el caso, se trata de la quina condena de este tipo a Abanca en el último medio año, después de las que se dictaron en Viveiro (marzo de 2025), Ordes (octubre 2024), Muros y O Carballiño (enero de 2025) y en A Coruña (febrero de 2025). En total, estas sentencias condenaron a Abanca a devolver cerca de 170.000 euros a sus clientes afectados por este tipo de estafa.

En los juzgados de Cangas se siguen dilucidando este tipo de reclamaciones.