El apagón agotó las existencias de hornillos en Cangas

En la ferretería de Luis Hernández, sita en la calle Real de Cangas, parecía como si el tiempo se hubiese detenido el pasado día 28 de abril. El dueño y los trabajadores siguen recibiendo numerosas llamadas que personas que se interesan, sobre todo, por los hornillos para hacer de comer en caso de un nuevo apagón, aunque no sea total. Luis nos va comentando la situación mientras no para de contestar llamadas telefónicas en las que preguntan por el precio de un hornillo, de una linterna o de una radio. Los hornillos son los más demandados. Nos cuenta que los hubo el día del apagón, pero pocos y que se vendieron todos. Ahora, con el apagón, no los hay en los almacenes que provee a las ferreterías y tiendas de electrodomésticos de Cangas. Es cierto que algunos llaman para preguntar el precio, pero otros lo hacen para reservar un hornillo. Luis espera que en 15 días pueda tener ya estos hornillos que vienen en un maletín, que son los más demandados.

Propietaria de la tienda «Mucho más que tixolas». | S.Álvarez

Nos recuerda que ese plazo de tiempo de espera lo calcula teniendo en cuenta que están dentro del pedido de verano, época en la que este tipo de utensilios tienen mucha demanda en Cangas. Comenta que en Semana Santa ya hubo muchas peticiones de hornillo, linterna, radios y pilas. «Tuvimos clientes que se acercaron hasta nuestra ferretería para comprar el famoso kit de supervivencia. Nosotros estábamos un poco sorprendidos. Después nos enteramos de que eran personas que tenían hijos en el extranjero y cuyos gobiernos habían estado haciendo mucho hincapié en que la gente contase con el kit de supervivencia. Así que después, cuando llegó el apagón, pues la sensación fue un poco extraña».

La compra on line en lo que se refiere a hornillos no supuso competencia. «En el tema del gas no nos hace daño», añade Luis, mientras que la propietaria de otra ferretería se quejaba de que algunos de sus clientes habían comprado en internet al no encontrarlo en la tienda. «No quisieron esperar. A lo mejor es que encontraron un precio más barato. La verdad, no lo sé. Pero no regresaron».

En la ferretería Luis Hernández aún queda pilas y linternas de diversas formas y tamaño, así como radios. En otros establecimientos de Cangas solo quedan pilas. Sus proveedores no tienen producto para ponerlo en el mercado y alguna tienda de Cangas está preocupada por si le van a venir todo lo que pidió, al haber mucha demanda.

En la Ferretería Luis Hernández también se venden generadores eléctricos. Claro que no los hay. Como dice su propietario, no es algo que se tenga en tienda. «Hasta hace poco, nos lo pedía el cliente y en 24 o 48 horas lo teníamos ya. Al dispararse la demanda, también hay que esperar».

Los cangueses siguen preparándose para aguantar el próximo síntoma del apocalipsis. A pesar de que en muchos sitios como O Hío y Aldán, están más acostumbrados que en otros a estar varias horas sin luz.