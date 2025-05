Solo 500 de los 14.500 avisos para limpiar franjas de incendios llegan a los dueños

A falta de menos de un mes para que acabe el plazo que otorga la ley, el gobierno municipal de Cangas no tiene medios para conocer si el Plan Municipal de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales se está desarrollando de forma precisa. No se llevan a cabo inspecciones ni la Policía Local realiza informes al respecto, algo que sería muy complicado. De hecho, al Concello solo llegaron a su destino 500 notificaciones, simplemente porque las mismas se pudieron realizar a través de correo electrónico, porque constaba en las dependencias municipales.

Pero es una cifra muy pequeña, si se tiene en cuenta que la previsión con la que el gobierno municipal inició la campaña era notificar a los propietarios de 14.500 fincas. El método de envío tradicional es lento y hay razones para pensar que las notificaciones aún no llegaron, a pesar de que se comenzaron a enviar a principios de año. Sí que tuvo constancia el Concello de que se habían limpiado en la zona que rodea a la residencia de Aldán, ya que hubo quejas para que lo hiciera, y también en la que rodea al colegio público de Coiro, Castrillón.

El citado plan fue actualizado el año pasado y define la red de franjas secundarias de gestión de biomasa. El objetivo es organizar la gestión de la misa en zonas estratégicas, especialmente declaradas de alto riesgo. de incendios.

El concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias, manifiesta respecto a la situación que, independientemente de que hubiesen llegado o no las notificaciones a los propietarios de las fincas, no deja de ser un recordatorio, porque ellos saben que tienen la obligación de realizar la limpieza de la franja.

En el caso de que los propietarios no cumplan con su obligación de limpiar la franja de protección se dará traslado al Seaga (Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos) para su ejecución de forma subsidiaria, en virtud del convenio firmado entre el Concello de Cangas y la citada pública.

Cuando falta menos de un mes para que acabe el plazo dado por la Xunta de Galicia, nada se sabe del grado de cumplimiento, es más, se antoja muy difícil hacerlo.

El incumplimiento acarrea apertura de expediente sancionador

El plan del Concello se elaboró de forma rigurosa y el gobierno local reconocía que podía traer controversia y originar confusiones. Pero lo cierto es que no las hubo. Muy poca gente acudió al Concello de Cangas a examinar planos, aunque para el concejal de Medio Ambiente, la cosa es sencilla: los propietarios saben que no puede haber eucaliptos a menos de 50 metros de una casa. También recuerda el gobierno que el incumplimiento acarrea la apertura de expediente sancionador.La Policía Local de Cangas no puede actuar en el seguimiento del Plan Municipal de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales, sin embargo sí que interviene en lo que se trata limpieza de parcelas. Aquí hay informes todos los días, que el edil de Medio Ambiente tiene que firmar. Esto es más fácil de controlar, no se requiere tanto personal. No se trata de 14.5000 fincas, ya que solo afectan a las fincas que están sin limpiar en el casco urbano y sus proximidades.