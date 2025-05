El PP de Moaña alerta de una plaga de ratas en Castelao, paseo y Meira

El grupo municipal del PP de Moaña, a través de su portavoz Alfonso Piñeiro, asegura que en cada comisión de Medio Ambiente exigen al Concello por un lado solución a la «intolerable» situación de la finca de Concepción Arenal en O Con, y, por otro, a la plaga de ratas en la zona del compostero de Daniel Castelao, en donde dicen que estos animales entran incluso en las casas y establecimientos comerciales; en el paseo marítimo y en Samertolaméu, en Meira.

Piñeiro asegura que cuando se plantea el problema de las ratas en Daniel Castelao, la concejala responde que esto no es así, que puede haber algún problema puntual y niega lo que trasladan los vecinos. El mismo problema de ratas sucede en el paseo marítimo y en Samertolaméu «en donde el pasotismo es absoluto». El portavoz asegura que la Mancomunidade se niega a cambiar los contenedores de basura que están en pésimas condiciones hasta que se arregle el problema de la plaga de ratas, del que dice que el gobierno esconde.

En cuanto a la finca de Concepción Arenal, señalan, y así se lo trasladaron al gobierno local, que está sin desbrozar y con ramas de maleza que afectan a las aceras, calles y también a casas de vecinos, así como al tendido eléctrico y también afecta al estado de las aceras, sin limpieza. La respuesta de la concejala de Medio Ambiente es que ya enviaron requerimientos a la propiedad y no pueden hacer más: «O que non dí e que hai denuncias no Concello de fai anos». El PP cree que el Concello debe de tomar cartas en el asunto y hacer la limpieza que proceda, ya que la legislación sí permite afrontar estas actuaciones cuando hay peligro real como es el caso.