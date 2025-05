Moaña emprenderá una «batalla judicial» si no hay urgencias en Sisalde

Moaña sumó ayer una nueva semana, y ya son 183, de concentraciones para el regreso de las urgencias sanitarias, con una concentración de media hora ante la Casa do Mar. La alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, como entidad convocante, insistió en el hecho de que la Casa do Mar siga cerrada para la atención de urgencias y que los vecinos tengan que ir a Cangas para ser atendidos fuera del horario normal del PAC.

Reprochó también que sigan sin contestación del gerente del área sanitaria de Vigo a cómo se van a cubrir las vacantes médicas del turno de tarde, que se quedó sin ningún facultativo o con uno solo prestando el servicio. Dijo que habitualmente sólo hay dos médicos de los cinco del turno, ya que dos tienen una baja de larga duración y la quinta plaza nunca se cubrió: «Le trasladamos nuestra preocupación desde el Concello, pero en el área sanitaria de Vigo no se dignaron ni a contestar al correo electrónico. Es el nivel que tenemos en el Sergas, no dan respuesta». Explicó que desde Moaña no, pagaron con la misma moneda, cuando Sanidade precisó algo para el centro de salud actual o para el nuevo de Sisalde «y actuamos porque ponemos por delante los intereses vecinales frente a las peleas». En este sentido dijo que seguirían dando ejemplo y toda la colaboración para el regreso de las urgencias y abrir el nuevo centro de salud para dar los mejores servicios a los vecinos que es lo que demandados desde hace cinco años».

Santos recordó que siguen también a la espera de la reunión solicitada de la comisión de seguimiento del convenio de construcción del nuevo centro de salud para revisar su cumplimiento, «ya que exigimos, tal y como figura en la primera cláusula, que el centro nuevo tenga el PAC, sin negociación posible». De incumplir el convernio, anunció que el Concello iniciará una batalla judicial para hacer cumplir a la Xunta el convenio, ya que el Concello cumplió con sus compromisos de ceder la parcela con servicios y gratuitamente a la Consellería de Sanidade.

Igualmente recordó que el plazo de finalización del nuevo centro se estánincumpliendo, ya que en mayo era cuando debería finalizar y no lo está, ya no que no esté equipado, que es algo que vendrá después y desde la consellería se anunció para después del verano, sino que no está rematado: «Si nos reciben para esa comisión de seguimiento, esperamos tener fechas ciertas. Hasta final de verano es posible que no estén rematadas las obras». Pidió que el presidente de la Xunta y el conselleiro de Sanidade salgan a dar la cara para decir que se retrasan las obras, como hacían contra el Concello cuando se retrasaba algún trámite para ceder la parcela gratuitamente: «Con nosotros no hubo piedad, ni moratoria ni paciencia, hubo una batalla en el Parlamento muy desleal con el Concello».

Por eso que la alcaldesa dijo que se iba a exigir que desde la Xunta den cuenta de forma clara y rigurosa si las obras se retrasan.

El portavoz de la Plataforma de defensa da sanidad pública de Moaña, Gabriel Ferral, manifestó que las urgencias vienen lentas pero «han de venir» y pidió a Sanidade que deje de «marear la perdiz».