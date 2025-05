Gobierno y Anpas negocian un frente común para que la Xunta asuma los comedores

Comenzaron la recogida de firmas en las comunidades escolares de Cangas para reclamar que la Xunta se haga cargo de los comedores en los colegios de Nazaret, OHío, Espiñeira y A Rúa, donde ahora mismo es el Concello el que se hace cargo gracias a un convenio con la Xunta de Galicia que ya dijo el gobierno que no piensa renovar. Cangas quiere en mismo trato que la Xunta ofrece a otros municipios, donde los comedores de todos los colegios son competencia de la Consellería de Educación. Considera el gobierno local que se trata de una discriminación entre familias del mismo territorio y se requiere a la Consellería de Educación a que se responsabilice de este servicio tan importante que ayuda a conciliar la vida escolar y familiar, al tiempo que garantiza la gratuida para la mayor parte de los usuarios.

Está previsto que a media semana se celebre una reunión entre la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y miembros de las Anpas de los centros educativos públicos donde el Concello se tuvo que hacer cargo del servicio de comedor a través del citado convenio. La Xunta de Galicia solo tiene los comedores de dos colegios de Cangas: San Roque y Coiro.

El asunto está, además, en manos de los asesores jurídicos del Concello de Cangas, ya que la Consellería de Educación puso todas las dudas sobre la posibilidad de que el Concello de Cangas pueda desligarse de la gestión de los comedores en los centros ahora conveniados. El gobierno entiende que sí, porque la ley es clara y determina que la competencia en este sentido es de la Xunta de Galicia. Además, desde el gobierno local también se quiere dejar claro que el Concello no dejará sin servicio de comedor a nadie, pero la Xunta debe asumir de una vez por todas sus competencias. Yes que hay mucha diferencia. Si del comedor se ocupa el convenio entre el Concello y la Xunta, a los padres el servicio le vale dinero, mientras que si es solo competencia de la Xunta el mismo es gratuito. Para el ejecutivo local, la Xunta de Galicia no debe asumir competencias si después no las atiende o no las dota económicamente y no puede recaer siempre el desembolso en el Concello.

« No es un capricho; Educación debe asumir sus competencias»

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, afirma que el gobierno que preside no cejará en su empeño, que seguirá presionando para que la Xunta asuma los comedores de Nazaret, O Hío, Espiñeira y A Rúa. De ahí la reunión que tendrá lugar esta semana, casi con toda seguridad el jueves. Para esas fechas se esperan contar ya con el informe de los asesores jurídicos del Concello, con el fin de que los miembros de las Anpas de los mencionados centros escolares tengan clara que la postura de fuerza del Concello se ajusta a derecho, que no se trata de un simple capricho ni una rencilla política.