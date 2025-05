La Xunta rechaza la solución de la rotonda hipódromo para el plan comercial de Tirán

El proyecto urbanístico para la parcela do Cristo en Vilela, en la parroquia de Tirán, frente al supermercado Lidl, que una promotora de Vigo pretende desarrollar para una nueva superficie comercial, se complica. La segunda propuesta que presentó la promotora al Concello para remitir a la Xunta, en esta ocasión como modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pasó el informe de impacto ambiental, aunque con bastantes condiciones que cumplir en cuanto a infraestructuras viarias, ya que rechaza la rotonda tipo hipódromo que se había planteado como solución al rechazo de la primera propuesta de una glorieta para el acceso desde la PO-551; y el hecho de tener que conservar construcciones dentro del ámbito, que el proyecto eliminaba para crear tres parcelas lucrativas de uso comercial. La propuesta de la promotora delimita estas tres parcelas separadas por una vía interior que enlaza con la PO-551 en esa nueva glorieta tipo hipódromo que sustituiría a la actual existente al sur junto a Lidl. La propuesta sitúa al noroeste las cesiones para zonas verdes y equipamientos, en las inmediaciones de las plazas de aparcamiento previstas y trasladaba fuera del ámbito hasta la zona verde propuesta un cruceiro y un hórreo que están dentro de la superficie, en las inmediaciones de una de las dos viviendas y que constan sin catalogar en el PXOM.

Parcelas de uso comercial y zona verde en el ámbito. / Fdv

La promotora viguesa, Integral Noroeste, ya tuvo que sortear en el verano de 2024 el primer rechazo de la Xunta al proyecto cuando lo presentó a impacto ambiental como Plan Especial de Reforma Interior (PERI), ya que se consideró incompatible con el PXOM, y volvió a hacerlo, en diciembre de 2024, como se pedía, como una modificación puntual (MP) del Plan Xeral, aunque el Concello tuvo que volver a hacerlo para enmendar documentación. Fue a finales de enero de 2025 cuando la documentación se admitió en la Xunta y se inició un período de consultas, que concluyó sin alegaciones, pero con esta respuesta que incluye informes de la Dirección Xeral de Urbanismo, Instituto de Estudios do Territorio, Patrimonio Cultural y Axencia Galega de Infraestructuras (AXI).

El hórreo dentro del ámbito del desarrollo urbanístico. / Fdv

El ámbito, identificado en el PXOM como P-21 de Vilela, tiene una superficie de 13.147 metros cuadrados y figura con una calificación para vivienda unifamiliar con altura máxima de dos plantas y aprovechamiento lucrativo de 0,30m2/m2, que se quiere modificar a comercial. Es un espacio sin edificar, a lo largo de la PO-551 y en un entorno, frente a Lidl, entre Moaña y Cangas, a 400 metros de la costa, con edificaciones dispersas, en su mayoría unifamiliares de planta baja y una altura. Dentro del ámbito hay dos construcciones que la promotora pretendía eliminar, una casa al sureste que linda con la PO-551, que data de 1870 y de tipología tradicional con muro de cantería; y la otra al noroeste, en cuyas inmediaciones están el cruceiro y el hórreo.

El cruceiro que también está dentro de la finca. / Fdv

La AXI

Desde la Axencia Galega de Infraestructuras se recuerda que el primer plan establecía para el acceso una nueva glorieta en la PO-551, pero se consideró que no era viable al existir ya otra a menos de 100 metros, salvo que se procurara eliminarla. Lo que hizo la promotora en la modificación puntual fue plantear el acceso con una glorieta tipo hipódromo -menos peligrosa, sin giros a la izquierda-, pero tampoco se ha considerado adecuada: «Debe optarse por trasladar la glorieta existente al punto de intersección del viario propuesto con la PO-551 o conectar el ámbito con la glorieta existente, a través del desarrollo del viario previsto en el PXOM, en el linde oeste del ámbito.

Por parte de la Dirección Xeral de Urbanismo, se indica que la propuesta no implica un aumento de uso residencial del PXOM, por lo que no precisa de una mayor previsión de sistemas generales. pero la propuesta altera el trazado de un viario previsto en el PXOM, por lo que debe justificar que no deja ningún viario sin conexión. Indica que las 10 plazas de aparcamiento propuestas en la memoria no se corresponden con la cuarta parte de la reserva legal y que deben recogerse las alineaciones propuestas. Detecta también errores a corregir sobre la edificabilidad lucrativa o discrepancias entre superficies. No hay incidencia con el borde litoral, pero reconoce que la implantación de tipología terciaria en un entorno predominante de vivienda unifamiliar, puede resultar problemática y requerir condiciones de integración.

Las dos casas dentro de la superficie. / Fdv

Patrimonio natural

Por lo que respecta al Instituto de Estudos do Territorio, la modificación no contempla efectos significativos sobre el patrimonio natural, pero se deben adoptar medidas para conservar en la medida de lo posible la vegetación de interés existente y localizar una reserva mínima de arbolado formando pantallas acústicas y visuales respecto a las vías de comunicación y áreas linderas de usos diferentes así como plantación de pies de arbolado en los espacios libres para reducir el impacto visual de las edificaciones. La modificaci´`on debe incluir en la parte normativa limitaciones de uso derivadas del ruido

Por lo que respecta a la Dirección Xeral de Patrimonio rechaza que se eliminen las dos viviendas que existen en el ámbito, así como el muro de cierre. Obliga a un estudio en profundidad de todos los elementos de la parcela y determinar si merecen su catalogación y de ser el caso ampliar el catálogo de elementos protegidos de la MP, se delimitarán los bienes y los entornos de protección para su representación en fichas y se incluirá la vivienda en el linde con la PO-551 como elemento catalogado de protección ambiental. Considera conveniente conservar las preexistencias total o parcial (viviendas y construcciones tradicionales, muro de cierre y portón, arbolado autóctono de gran porte y localización del hórreop y cruceiro por su interés individual y por la singularidad del conjunto dela finca.