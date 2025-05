Un día para las madres.

Nada mejor que esta foto para ilustrar el Día da Nai de hoy. Ahí vemos a la concejala de Cultura de Moaña, Coral Ríos, con su madre Maruxa Santomé, que a sus 91 años presumía ayer de acudir a un acto de jóvenes como el de Galiza Nova en Domaio. ¡Y que sean muchos más actos para esta activista de Moaña a la que su hija abraza con orgullo!

La alcaldesa de Cangas no está investigada

Que se habla mucho, que hay bulos en todos los sitios y no todos van del apagón, que desde algunos medios pseudoinformativos se asegura que la alcaldesa de Cangas y el gobierno están imputados y mencionan el ciberataque. Solo para aclarar las cosas. La jueza que lleva el caso todavía no aparece nada en calidad de investigado tras la denuncia que realizó la Fiscalía. Tampoco aparece el Concello de Cangas. De hecho, la jueza todavía no se comunicó con nadie del gobierno municipal. Y ya pasaron meses.

El turismo, una moda que se quiere frenar

Decidles que aborrezco especialmente hacer turismo. Ese andar de aquí para allá para llegar a todo y a nada en cinco minutos. Esas vacaciones sin descanso, esa desesperación. Pero el turismo está de moda en Cangas, y no lo está para bien, a pesar de ser una de las mayores fuentes de ingresos de Cangas. Primero el PP reúne a asociaciones para debatir sobre él, dentro de poco será una plataforma la que se manifieste en contra.