Cangas contra la enfermedad del Lupus

Cuando hace una semana se presentó el II Festival do Lupus, la organización manifestaba su pesar por que coincidiera con la Festa do Muiño de Fausto. Temía que esta circunstancia atrajera menos personas al Auditorio para apoyar esta causa. Al final se suspendió la Festa do Muiño de Fausto y el Auditorio tuvo una ocupación considerable. En el festival estuvieron presentes la Escola de Danza Maite Quiñones, la coral Mornura, el grupo folclórico Son de Nós y el grupo pop, Uno Más. La organización puso una fila cero en una cuenta y fijó un bizum. Las actuaciones fueron un éxito, que se midió en aplausos. En los próximos días, la organización, que no es otra que la Asociación Galega do Lupus, dará a conocer la cuantía de la recaudación.