Bueu oferta 140 nichos y dará prioridad a las solicitudes más antiguas

Antigüedad de las solicitudes previas, mayor edad de los solicitantes y menor titularidad de nichos o columbarios. Estos son los tres criterios de selección que el Concello de Bueu ha fijado en las bases para la concesión de nichos y columbarios en los cementerios de Bueu y Beluso, en un documento que ya está a exposición pública y que servirá para regular estos espacios en los camposantos. El gobierno local buenense ha puesto en el mercado un total de 140 nichos (80 en el cementerio de Bueu y 60 en el de Beluso) así como 105 columbarios (20 en Bueu y 85 en Beluso), correspondientes a las ampliaciones realizadas en los dos últimos años, en lo que pretende ser una medida para atender parte de la demanda existente mientras no se afronta la ambiciosa ampliación prevista en el de Bueu.

Las concesiones se otorgarán por un plazo improrrogable de 75 años con un precio establecido en los 748,25 euros por nicho y los 389,10 euros por columbario. En total, se prevé recaudar 104.756 euros por los nichos y 40.855,5 euros por los columbarios.

La lista de espera para poder disponer de uno de estos elementos es considerable. Según los datos que maneja el ejecutivo buenense hay un total de 167 solicitudes para el cementerio de Bueu y otras 21 para el de Beluso. La cifra no se corresponde, no obstante, con el número de nichos reclamado, toda vez que lo más habitual es que en cada documento se pidan más de un nicho o columbario. La más antigua de estas peticiones se remonta al año 1993.

Precisamente la antigüedad de esas solicitudes será primada a la hora de realizar la valoración para las concesiones. Así, las solicitudes previas no atendidas de hace más de 20 años tendrán 40 puntos por los 30 de las de más de 15 años, 20 las de más de 10 años y 10 las de más cinco años. El otro criterio importante es el de la edad de los solicitantes. Los de más de 80 años recibirán 30 puntos. El resto de puntuaciones serán de 25 (para las personas de entre 71 y 80 años), 20 (entre 61 y 70), 15 (entre 51 y 60), 10 (entre 41 y 50) y 5 (entre 31 y 40). Finalmente, se valorará el no tener nichos o columbarios previamente con 30 puntos para quienes no posean ninguno, 20 para los que tengan uno, 10 para los que tengan dos y 5 para los que tengan tres.

Entrada del cementerio de Bueu. / Santos Álvarez

Las bases recogen asimismo que por regla general cada persona deberá solicitar cuatro nichos (salvo que ya posea alguno, caso en el que tendrá que hacer una petición conjunta con otra persona hasta alcanzar esa cifra) o bien uno o dos columbarios. La normativa no recoge, por otra parte, ninguna limitación por parroquias, es decir, que un vecino de Bueu puede pedir un espacio en Beluso y viceversa.

Desde el concello se subraya que aunque se hayan solicitado nichos o columbarios en su momento, esta petición deberá realizarse de nuevo formalmente. El periodo todavía no se ha abierto, ya que el documento aún se encuentra a exposición pública para recibir las aportaciones de cualquiera. Será una vez se apruebe definitivamente cuando se inicie todo el proceso y se reciban las peticiones. La documentación que hay que aportar para acceder a una concesión de este tipo es el justificante de pago de las tasas así como acreditar estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los terrenos para la ampliación, de cara al próximo año

El documento que está a exposición pública permitirá fijar las bases para regular la gestión de los cementerios municipales de Bueu, una necesidad de la que el gobierno local era consciente y que ahora está en vías de solucionar. No solo eso, sino también poner en el mercado después de mucho tiempo nichos y columbarios. Eso sí, desde el ejecutivo buenense se asume que los 140 nichos que se ofertarán no alcanzarán para cubrir todas las solicitudes recibidas en las dos últimas décadas.

El concello se reserva también una pequeña cantidad –en torno a la treintena de nichos entre ambos cementerios– para situaciones de emergencia, que se solventarían con alquileres cortos de entre cinco y diez años. La verdadera solución, apuntan, llegará con la ampliación del cementerio de Bueu. Esto comenzará a ser realidad el próximo año, cuando se espera disponer ya de los terrenos para ello.