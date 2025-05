Tras el apagón, la tormenta

La jornada del viernes no había dejado demasiada lluvia y la tormenta que se dejó sentir al otro lado de la ría no lo hizo en éste. Ayer parecía que se iba por el mismo camino. Quejas en la hostelería por la precipitación, tal vez, de los meteorólogos en anunciar tanta precipitación, que no parecía llegar y que obligó a suspender actividades, como la Festa do Muiño de Fausto.

Paravientos roto por el viento en Tirán y inundación en la PO-551 | S.Á.

Sobre las 16.00 horas el cielo se fue cargando y oscureciendo poco a poco. Y a las 16.50 horas cayó con fuerza la lluvia. Una tromba de agua que inundó calles y que dejó sentir su fuerza mediante escandalosos truenos y grandes rayos. La gente en las calles se puso de inmediato a resguardo y el mobiliario de las terrazas desplegadas se recogió a toda velocidad, aunque en ocasiones no se llegó a tiempo de impedir que la intensa lluvia cayera sobre las sombrillas de las terrazas de Cangas y también de las de Moaña.

Parte de la PO-551 inundada / Santos Álvarez

Fueron diez minutos de esos que se antojan diluvianos y que produjeron inundaciones en las avenidas de Vigo y Lugo, así como en la peatonal Eugenio Sequeiros y también en la avenida de Marín y calle Noria. Todas ellas en Cangas. La intensa lluvia provocó un colapso momentáneo de los colectores de pluviales en varios puntos del municipio cangués. El partido del Alondras tuvo que retrasarse media hora por culpa del gran chapararrón.

En Moaña, además de calles inundadas, se registró un corte de suministro de luz en Paradela, donde un hostelero que no lograba ponerse en contacto con Naturgy no garantizaba que pudiese servir las cenas. La tormenta tiró al traste con carpas de la organización de la competición de trainerillas en Moaña, concretamente en Tirán. No llovió más en toda la tarde.