El gobierno rechaza que se ase cerdo al espeto en chiringuitos de Rodeira

El gobierno local de Cangas no está por la labor de que se repitan la escena del jueves, en un chiringuito de Rodeira, en que se asó a un cerdo. La alcaldesa se puso en contacto con veterinarios y personal municipal que se ocupa de estas instalaciones, con el propósito de que su decisión de prohibir este tipo de cocinados esté sostenida con argumentos legales. La imagen ofrecida fue deplorable. Así lo advirtió la regidora local. Este tipo de establecimientos, como los furanchos, están fuera de la competencia de los veterinarios municipales. El gobierno local también solicitará un informe jurídico porque lo que no quiere es que se repita la escena del jueves, en medio de un paseo tan visitado como el de Rodeira. También señaló que los concesionarios del chiringuito no comunicaron al Concello de Cangas su propósito de asar un cerdo en estas instalaciones, con lo que se abría la temporada de chiringuitos.

Por otra parte, la alcaldesa también estuvo investigando lo que había de cierto en la alerta que surgió el jueves entre los dueños de perros a través de las redes sociales, donde se ponía de manifiesto que había bolsas de veneno en la playa de Rodeira, concretamente raticida. La regidora local pudo constatar que ni en la Policía Local ni en la Guardia Civil se había puesto una denuncia informando de la presencia de bolsas de raticida en la playa. La Guardia Civil comunicó a la alcaldesa que no había indicios de que se arrojasen bolsas de raticida con la clara intención de envenenar perros. Pero la alcaldesa también se puso en contacto con la empresa que se encarga de realizar la desratización. Descartó alguna posibilidad de que hubiera alguna forma de que, por casualidad, el veneno que habían colocado llegase a la playa de Rodeira.

El lunes continuarán las investigaciones municipales.