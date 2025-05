Coiro se rinde a la gastronomía y su historia con Xavier Castro

La Casa de Cultura de Coiro acogió ayer la presentación del libro del historiador y escritor Xavier Castro «Ben mantidos. Historia cultural da gastronomía galega». No podía ser de otra manera que hablando de gastronomía para celebrar el primer acto de la programacióm de la Festa do Muíño de Fausto, que sí se pudo celebrar, pero no serán posibles los de este fin de semana que debido a la lluvia se han aplazado para el sábado y domingo 10 y 11 de mayo.