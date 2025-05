Ana Pontón, cantareira en Domaio: "O BNG segue coa man tendida para derogar o decreto da vergoña"

A líder nacional do BNG, Ana Pontón, demostrou na mañana deste sábado en Domaio, nun acto de Galiza Nova de cara as Letras Galegas, que leva unha cantareira dentro. Coa pandereita na man, fixo a foto de familia cos organizadores e asistentes ao acto de recoñecemento as cantareiras, ás que Galiza homenaxea neste Día das Letras Galegas do 17 de maio, e arrancou cunha peza o que demostrou que sabe do que fala e que mantén viva a súa formación na escola de Brincadeira e coa súa mestra Felisa Segade, cantareira e vocalista de Cantigos e Agarimos.

Pontón fixo un recoñecemento ás cantareiras, "mulleres de orixe humilde, labregas ou traballadoras no mar que seguen mantendo viva e transmitindo parte da nosa identidade e cultura nun fío que nos une coas nosas tataaravoas, avoas e nais". E fora disto tocou tamén facer política polo galego e criticou os 16 anos de políticas de bullying á lingua galega por parte do PP, polo que hoxe temos unha situación de emerxencia lingüística, vendo que entre o nos nosos fillos e fillas estase perdendo a tradición familiar, non coma un fenómeno meteorolóxico, senon coma resultado destes 16 anos de políticas lingüísticas en contra da lingua galega". Culpou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, deste acoso ó galego y dixo que o BNG "segue coa man tendida a favor do galego con dúas propostas: unha é para "derogar o decreto da vergoña e consensuar un novo para o curso 25 e 26" e a outra é que o PP cumpra coas políticas definidas no Plan Xeral de Normalización Lingüística.

"Reivindicamos con orgullo a tradición das mulleres que mantiveron viva co cancionero popular parte da nosa cultura popular e que a lingua teña máis oportundiades e futuro cun cambio de rumbo", rematou a portavoz nacional que logo formou parte da mesa redonda, no acto do BNG, coordinada pola secretaria xeral da formación, Marta Gómez, coa participación da cantareira e pandereteira patricia Saiáns e o profesor de Filoloxía Galega e Portugés na Universidade de A Coruña, Xosé Manuel Sánchez Rei. Ambos destacaron a importancia das cantareiras. Saiáns polo feito de ser mulleres tamén, aínda que dixo que estábase dando un problema agora, con máis homes que mulleres. Sánchez Rei dixo que hai máis de 30.000 cantigas en galego e que o 90% proceden de mulleres.