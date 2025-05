Paella y mayos en San Amaro.

La Asociación de Veciños de Menduíña volvió a convertir ayer la capilla de San Amaro en el centro de las celebraciones por la llegada del mes de mayo. Se cocinó la tradicional paella gigante. También sonaron gaitas y se bailaron los mayos, reuniendo a muchas familias de la parroquia.

Sin información del apagón en el Centro de Salud de Cangas

Fue imposible informar con exactitud sobre los efectos del apagón en el Centro de Salud en Cangas, donde ejerce de jefe de Servicio, Santomé Gestido. Nada que ver con su antecesor, el médico fallecido en un trágico accidente en la montaña, Benigno Villoch, siempre atento a informaron sobre la situación del ambulatorio en la pandemia. No es de extrañar que el pleno, recientemente, lo nombrara hijo adoptivo de Cangas.

Museo del Videojuego: Lo cortés no quita lo valiente

El pasado fin de semana, el conselleiro de Cultura, José López, acudió a Cangas a visitar el Museo del Videojuego de Galicia. Allí departió con ediles de su partido, el PP, como la también diputada Dolores Hermelo, así como José Luis Gestido. Hubo pincho, y todo. Sin embargo, no se invitó a este acto a ningún miembro del gobierno. José López no pudo departir con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, ni con la edil de Cultura, Aurora Prieto. Estamos totalmente convencidos de que si los que mandaran en Cangas fueran del PP habría sido invitados. Ya saben aquello que decían nuestros abuelos: «Lo cortés no quita lo valiente».

La Asociación de Veciños de Menduíña volvió a convertir ayer la capilla de San Amaro en el centro de las celebraciones por la llegada del mes de mayo. Se cocinó la tradicional paella gigante. También sonaron gaitas y se bailaron los mayos, reuniendo a muchas familias de la parroquia.