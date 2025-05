«Tan importante é o que se come, que con quen se come»

Coa choiva facendo das súas nesta primaveira tan alterada, volverá a facelo hoxe cando a parroquia de Coiro comenza a celebrar a súa Festa do Muíño de Fausto, que terá que aprazar os actos do sábado e domingo, pero non este primeiro de hoxe que abre a programación desta XXXIV edición. Será a presentación, no Centro Cultural de Coiro, ás 20:30 horas, do libro do investigador e profesor de Historia Contemporánea en Santiago, o cangués e veciño de Meiro (Bueu), Xavier Castro, baixo o título «Ben mantidos, historia cultural da gastronomía galega». No seu epílogo, o profesor Xesús Alonso Montero sinala que o autor «ofrece un percorrido moi ameno e suxestivo polos maiores ilustres protagoniostas da nosa gastronomía: o cocido, o caldo, as empanadas, o polbo, as vieiras...Preséntase como unha novidosa interpretación da historia dos galegos, unha nova crónica de nós, fornecida de maior talento e optimismo». Como di o autor «coa dieta atlántica, os galegos estuvemos, e seguimos a estar, ben mantidos». Castro lembra aquela «comida de pobres».

Como xurdiu “Ben mantidos»?

Este libro representa a continuidade dunha inquedanza, expresada nunha liña de traballo de moitos anos, xalonada pola publicación de varios libros, o último sobre a historia de xénero e a discriminación das mulleres en tódolos ámbitos, incluido o dos restaurantes coas mulleres chef, que é “Cociñeiras con talento”.

Que anécdotas ten recollidas desta gastronomía?

Anécdotas ten varias e moi divertidas, pois pretendo que o libro sexa ameno e de agradable lectura. E tamén interesante: fago un percorrido moi suxestivo polos maiores e máis ilustres protagonistas da nosa gastronomía: o cocido, o caldo, as empanadas, o polbo, as vieiras, etc. Aínda non hai moitas décadas, persoas que coñeceron na súa infancia e primeira xuventude situacións de penuria económica, mostraron o seu máis completo rexeitamento polo pan de millo cando a súa situación económica mellorou nalgunha medida, co paso dos anos. O rexeitamento expresado á boroa, inseríase nun marco máis xeral de repudio a cantos produtos constituían a “comida de pobres”, como podían ser as sardiñas ou os xurelos en salgadura, marcados ambos, así mesmo, por un análogo estigma de pobreza.

E na nosa comarca do Morrazo?

Eu son profesor da universidade pero vivo en Meiro, no Morrazo onde nacín. Son o fillo dun boticario da rúa Real, que foi alcalde de Cangas, Ladislao Castro. Interésame moito esta que é a miña xente, e teño entrevistado a moitas persoas de aquí para aprender delas como era a vida e o xeito de xantar.As mulleres vellas da aldea de Meiro teimaban en subliñar que para elaborar o pan campesiño de toda a vida conviña «peneiralo ben» para afastarlle o farelo.

O peixe xa non é un prato do día nas mesas no país. O alto prezo eliminarao dos menús.

A carestía da cesta da compra fai moi difícil para a xente modesta comer peixe fresco, que é marabilloso. Isto tiña que cambiar. Na comarca temos a sorte e o privilexio de contar cun peixe excelente, pura Dieta Atlántica.

Como veciño de Meiro. Que diría do millo corvo e do tinta femia?

Millo Corvo é unha experiencia magnífica que recupera e pon en valor dun xeito festivo pero con proxección etnográfica, un produto tradicional. Ten moito mérito a xente que promoveu a festa, como a miña veciña Victoria Martínez, que por certo pon furancho, e tamén a Asociación Socio-Cultural de Meiro. O viño tinta femia é un tipo de caiño, con personalidade singular, e moi aprezado. Cada vez se elabora mellor.

O mellor prato para vostede

Leva a palma un bo cocido

O mellor viño?

Gústanme o godello e o Mencía. Pero tamén os nosos da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, que temos que apoiar máis, e gozar da calidade dos nosos bos mostos.

A mellor mesa que compartiu?

A mesa cos amigos. Tan importante é o que se come, que con quén se come. A conversa boa e cordial axuda a facer unha boa dixestión. E senta ben ao espíritu.

Que engadiría nun kit de supervivencia?

Unha oración a Santa Rita.

Aprazada a Festa do Muíño de Fausto ao 10 e 11 de maio

Debido á predicción de choiva, a organización da Festa do Muíño de Fausto -Asociación Tromentelo e Comunidade de Montes de Coiro, viuse obligada a aprazar a programación desta fin de semana para os días 10 e 11 de maio. Mantense a mesama programación prevista de sábado coa celebración, as 17:30, de «Os Maios» dos colexios Ceip Castrillón y A Rúa e o Serán e Debullada infantil ás 18:00 co Lembranzas da Ría, Peis d´Hos, Danzas Pais de San Roique e Tromentelo. As 22:00 hai serán con pandereteiras Retrouso e concurso de debullada. As doce da noite, degustación gratuita de papas de fariña milla. O domingo, sale as 10:00 a andaina polos montes desde o muíño. As 12:45 entra no recinto a Banda de Gaitas Tromentelo e as 13:00 Iago Santos ofrece o pregón. Haberá xantar popular e foliada. As 17:00 Tanxariña representa «Titiricircus» e as 19:00 actúan Davide Salvado e Fransy González.