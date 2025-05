Ons, la isla sin apagón

El lunes 28 de abril fue un día histórico en España. Un apagón paralizó por completo todo el país desde las 12.32 horas y que en la mayoría de lugares se prolongó hasta primeras horas del martes 29. Pero lo que para la inmensa mayoría fue algo histórico y excepcional, en la isla de Ons es el pan de cada día. Tanto que por una vez se puede decir que no era Ons el territorio aislado. Lo que habitualmente es una condena –la ausencia de una línea de suministro eléctrico constante– esta vez fue su salvación. Los restaurantes, las casas y las dependendencias del Parque Nacional Illas Atlánticas funcionan gracias a generadores para poder disponer de luz. «Los vigilantes y los trabajadores que estaban en la isla de alguna manera eran nuestros ojos porque nos transmitían lo que estaba pasando», explica de manera gráfica el director del parque nacional, José Antonio Fernández Bouzas.

La Xunta de Galicia y Parques Nacionales se encargan de suministrar de manera gratuita la energía eléctrica a toda la la isla mediante unos generadores, un servicio que funciona de 12.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas. Un horario que el lunes toda España hubiese firmado a ciegas. A mayores, los isleños cuentan en las viviendas con grupos electrógenos propios para poder disponer de energía fuera de ese horario. Así, la actividad del lunes en la isla de Ons no se vio afectada ni lo más mínimo y fue un día como otro cualquiera.

Pepe de Miro muestra ayer en Ons el generador con el que garantiza el suministro de electricidad en su casa. / Fdv

Las brigadas que trabajan en la construcción de la nueva depuradora y en el arreglo de los caminos pudieron continuar las obras sin ningún tipo de inconveniente gracias a los generadores de los que disponen, las brigadas ambientales siguieron con las labores de desbroce y limpieza y los establecimientos hosteleros como Casa Checho y Casa Acuña pudieron atender y dar de comer a los trabajadores sin ningún tipo de incidencia. Es más, al acabar la jornada algunos de esos operarios tenían previsto regresar a sus domicilios «pero ao final decidiron quedar en Ons porque alí había electricidade», cuenta Fernández Bouzas.

Combustible para al menos un mes

El Parque Nacional Illas Atlánticas cuenta habitualmente con un retén de entre dos y tres vigilantes, que pueden estar apoyados por personal de Tragsa. Los vigilantes mantuvieron contacto constante con el continente durante toda la jornada gracias a las emisoras y eran ellos los que trasladaban las últimas noticias alrededor del apagón y sobre las previsiones para reestablecer el servicio.

Los generadores que surten al conjunto de la isla están en un recinto del Parque Nacional Illas Atlánticas y habitualmente se calcula una reserva de combustible para poder garantizar el servicio al menos durante un mes, anticipándose a posibles problemas por mal tiempo o temporales. «A lo largo de un mes la meteorología siempre ofrece alguna ventana para poder reponer las reservas», explican.

Una brigada de trabajadores estos días durante las obras para la mejora de los caminos de la isla de Ons. / PNIA

Después de la gran afluencia de visitantes que se registró durante el fin de semana con motivo de la IX Volta á Illa de Ons esta semana hay menos gente en la isla, unas 20 personas entre trabajadores e isleños. Uno de los habituales es José Otero, conocido como Pepe de Miro, aunque el lunes no estaba en Ons. «Xustamente estes días estaba en Bueu porque tiña unhas citas médicas. Pero a miña muller e o meu fillo si que estaban en Ons e non tiveron problema ningún. Na casa temos un xenerador de 14 cabalos e tiñan luz, televisión... Alí estábase na gloria, como cando foi a pandemia», cuenta Pepe, que ayer por la tarde volvía a Ons. Lo más problemático eran las comunicaciones telefónicas, pero esta vez la cobertura no fallaba en la isla sino al otro lado de la ría.

La dotación de una línea eléctrica que garantice el suministro eléctrico las 24 horas sin la necesidad de tener que recurrir a generadores es una de las reivindicaciones constantes de los vecinos de Ons, que siempre se han mostrado dispuestos a pagar por el servicio tal como cualquier otro ciudadano. «Aquí parece que estamos fóra das leis de Deus», manifestaba resignada ayer Palmira Acuña, del restaurante Casa Acuña.

Uno de los integrantes de las brigadas de limpieza y desbroce en la isla de Ons trabajando con una desbrozadora durante estos días. / PNIA

Hace 15 años ese proyecto estuvo cerca de fructificar con la instalación de un cable submarino de ocho kilómetros de longitud: desde la playa de Montalvo (Sanxenxo) hasta entrar en Ons a través del muelle. Era una actuación presupuestada en 2 millones de euros y que iba a sufragar el Estado, inicialmente para estar operativa en el año 2013. Pero la crisis económica derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria «hundió» ese plan, del que nunca más se volvió a saber.

Ahora la apuesta parece más centrada en las energías renovables, sobre todo porque Ons forma parte de un parque nacional. La Xunta de Galicia lleva tiempo evaluando la posibilidad de acometer el suministro a través de energías limpias, como el uso de paneles fotovoltaicos para cubrir al menos el 70% del consumo.