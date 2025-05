Bueu proxecta «Somos gente honrada»

O mes de cinema galego volve este maio ao Cineclub Bueu. Comeza mañá venres coa proxección de «Somos gente honrada» de Alejandro Marzoa (2013), no Centro Social do Mar as 21:00 horas. Suso y Manuel, dous padres de familia e amigos de toda a vida, cumpridos os 50 anos, quedanse sen traballo. Un día, mentras pescan, topan un paquete con 10 kilos de cocaína.