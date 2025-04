López destaca la seguridad en el vial de San Lourenzo

El presidente de la Diputación Provincial, Luis López, no alteró ayer su agenda pese al apagón eléctrico, y mantuvo la visita programada a Moaña para comprobar el remate de las obras de acondicionamiento del vial de San Lourenzo a Carballido, en Domaio, en el que el organismo provincial, a petición del Concello, invirtió más de 240.000 euros a través del programa +Provincia 2024. López reafirmó el compromiso del organismo provincial con la mejora de la seguridad viaria y la colaboración de los concellos. «É unha obra que encaixa á perfección cos obxectivos que perseguimos de mellora das estradas, tanto as de titularidade provincial coma as locais».

López estuvo acompañado por la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), ediles de gobierno, el nuevo portavoz del PP, Alfosno Piñeiro; y la recién elegida presidenta local del PP, Estela Santomé. Desde la Diputación señalan que los trabajos, financiados al 100% por el organismo provincial a través de la Línea 1 del Plan, consistieron en la mejora de la seguridad viaria a través de la implantación de elementos reductores de velocidad, mejora de la señalización horizontal, reposición del pavimento y ensanche de curvas peligrosas. El presidente reconoció la implicación de los vecinos en la cesión de sus terrenos.

«Esta obra representa os froitos da colaboración con todos os concellos. A nosa función é a de axudar aos pequenos e medianos e facémolo con achegas periódicas dun goberno que é o máis municipalista,», afirmó el presidente, que recordó que al Concello de Moaña le corresponden este año 2,2 millones a través de los planes +Provincia, Extra y Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. También dijo que la Diputación está trabajando para aumentar el flujo de recursos a los concellos «que se podería conseguir se o Goberno central levanta as limitacións para o uso dos remanentes das administracións locais». La alcaldesa recordó que la obra fue priorizada por la Asociación Vecinal Monte Faro y vecinos de San Lourenzo y Carballido e incluyó soluciones a la petición de mejora de la curva para que pueda pasar un bus y un coche a la vez y se amplió la sección para el paso del río evitando desbordamientos. En el +Provincia 2025 se solicitó una subvención para el tramo Carballido-Palmás.