Artes de abril en el barrio portugués de O Latón

Basta repasar apellidos para detectar el origen luso de muchos vecinos asentados en este rincón de la parroquia moañesa de Meira, que no ha dejado escapar la celebración de la Revoluçao dos Cravos en el atrio de A Peregrina con música, teatro y pintura en directo. Que no se rompa la tradición.

No nacen los residuos por generación espontánea

Pues puede resultar más o menos trabajoso encontrar el origen de los residuos que enturbian el río Bouzós, pero está claro que si se recorre el cauce llegará un punto donde se vean aflorar, y a partir de ahí habrá que tirar del tubo hasta el punto donde brota la infracción. No vale con decir que hay maleza en las márgenes del cauce, porque la naturaleza tiene esos maravillosos caprichos y hay que velar por que no los pierda. Lo que no es natural es la contaminación, y no hay que escatimar recursos para erradicarla y tomar medidas drásticas contra quienes la alimentan.

Lanchitas y motitos "a todo felispín"

Es de esos términos que se han deformado a conciencia en el habla popular y que define muy bien las velocidades con las que navegan algunos temerarios pilotos de lanchas y motos de agua que atraviesan la ría cuando los termómetros empiezan a anunciar el estío. «A full speed», marca su palanca en el cuadro de mandos, que puede marcar un punto de no retorno si no se le aplica sentidiño.