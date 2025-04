Bueu tramita un préstamo de 1,1 millones para la reforma del pabellón de Beluso

La Xunta de Goberno de la Diputación de Pontevedra aprobó en su reunión de esta semana la ayuda de 150.000 euros a favor del Concello de Bueu para afrontar la reforma y rehabilitación del pabellón polideportivo de Beluso. Una subvención que se une a otra de 700.000 euros aprobada por la Xunta de Galicia a finales del año 2024. Esta misma semana desde la Alcaldía de Bueu se dictó una providencia para iniciar los trámites para concertar una operación de préstamo que se estima en 1.074.000 euros y que servirá para que el ayuntamiento haga frente a su parte de la obra.

El presupuesto total de la obra asciende a más de 1,7 millones de euros y la cuantía que le corresponde aportar al Concello ronda los 900.000 euros. El crédito que se solicitará es superior, con un margen de un 10% adicional por si es necesario afrontar algún tipo de modificación del proyecto una vez que los trabajos estén en marcha.

En estos momentos el ayuntamiento bueués cumple uno de los requisitos para poder concertar una operación de crédito de estas características: la liquidación presupuestaria de 2024 ofreció como resultado positivo, con un superávit de 585.230 euros, el remanente de tesorería fue de +280.977 euros; el ahorro neto al final del año 2024 fue positivo, con 291.200 euros.

Estos parámetros económicos le permiten al gobierno local BNG-PSOE iniciar los trámites para contratar ese préstamo y el expediente de contratación anticipada para poder licitar ya el proyecto, cuya adjudicación quedará en suspenso hasta el momento en el que se formalice el préstamo y el Concello disponga de toda la financiación necesaria.

No obstante, para llegar a ese punto aún queda otro requisito imprescindible: aprobar los presupuestos municipales de 2025, que es una conditio sine qua non para poder contratar el préstamo de casi 1,1 millones de euros. Las últimas cuentas aprobadas fueron las de 2023, que se prorrogaron en 2024. «Durante as vindeiras semanas imos tentar simultanear estes trámites para que ao longo do mes de xuño podamos ter a obra licitada e contratada», apunta el alcalde, Félix Juncal. Unos plazos que vienen condicionados por la subvención de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, que debe estar justificada a finales de año. La de la Diputación, que forma parte del II Plan de Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, tiene un periodo más amplio.

Ante estos condicionantes la aprobación inicial de los presupuestos municipales debería realizarse a lo largo del mes de mayo o a más tardar a principios de junio, contando que luego viene un periodo de exposición pública para la presentación de alegaciones. Juncal defiende el trabajo de la Concellería de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, que dirige Xosé Leal, y de los servicios técnicos de Intervención y Tesorería. «Pediría más responsabilidade e seriedade á oposición á hora de lanzar elecubracións ao respecto do impecable traballo do concelleiro de Facenda», manifiesta el alcalde.

Una previsión de ingresos y gastos de 9 millones

Esos presupuestos municipales para 2025 tendrán que incorporar el préstamo de casi 1,1 millones de euros, por lo que los capítulos de ingresos y gastos probablemente llegarán a un montante de 9 millones de euros. Juncal expone que uno de los factores que condiciona la elaboración de las cuentas municipales es la falta de unos presupuestos generales del Estado, en cuyas partidas figura el dinero que deben recibir los ayuntamientos por su participación en los tributos estatales. «Isto significa que non sabemos con certeza os fondos que imos percibir mensualmente por parte do Estado. Por poñer un exemplo, a mediados do ano pasado percibimos unha compensación a maiores de máis de 580.000 euros que viña derivada da liquidación extraordinaria de 2022», expone el alcalde de Bueu. A lo largo de este 2025 habrá otra liquidación extraordinaria, esta vez correspondiente al año 2023, y que con toda seguridad permitirá a todos los Concellos ingresar por parte del Estado cuantías similares o mayores a las de la liquidación de 2022. «Manexar a elaboración dos orzamentos con esas cuantías tan importantes e cun retraso de dous anos é realmente moi complicado. E recomendaríalle a oposición que consultasen á páxina da Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para ver o que está pasando», insiste Juncal.

A pesar de ese escenario tan incierto, que probablemente continuará debido a la falta de mayorías en el Congreso para aprobar los presupuestos generales y que incluso dificulta la convalidación de los reales decretos del Consejo de Ministros, el regidor se muestra convencido de que «nos próximos meses seremos capaces de avanzar nos proxectos estratéxicos de presente e de futuro para Bueu».