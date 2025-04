El PP censura el «patinazo» con la reurbanización de la plaza de Bueu

Un «patinazo» en toda regla. Así calificó ayer el PP de Bueu el intento frustrado del gobierno local de acometer con fondos del Plan +Provincia la reurbanización del entorno de la plaza de abastos. Un proyecto que se tuvo que retirar del listado porque este tramo de la Avenida Montero Ríos no es de titularidad municipal ni existe una concesión a favor del Concello. «Non sabemos se o goberno local presentou a obra ante a Deputación a ver se colaba porque non ten cartos para pagala doutra maneira ou se ben actuou por descoñecemento. E a verdade é que non sabemos cal das dúas circunstancias é a máis grave», sostiene la portavoz del PP, Elena Estévez.

La concejala entiende que la retirada de este proyecto –que se sustituirá por la construcción de dos muros de contención entre A Graña y Trasouto– supone un ejemplo de «falta de planificación» y «descoñecemento da normativa». Estévez considera que la situación es todavía más grave porque en la estructura del gobierno bipartito hay «un concelleiro a soldo para xestionar as subvencións, como é o caso dos plans da Deputación», en alusión a Xosé Leal. Para el PP de Bueu la tramitación alrededor de este proyecto redunda «nunha perda de tempo e traballo dos funcionarios municipais», que a su vez deriva en un horizonte incierto para la futura ejecución de esta obra, presupuestada en unos 100.000 euros.

Elena Estévez destaca que desde el ente público Portos de Galicia, que depende de la Xunta, se mostró «a mellor das disposicións» al autorizar el proyecto presentado por el Concello de Bueu. La portavoz del PP insta al gobierno local a aprovechar ese permiso de Portos para buscar financiación por otras vías y acometer la mejora de las aceras y la renovación del firme de un vial que «está en mal estado e que é dos máis transitados da nosa vila».