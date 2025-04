O ciclo dun ano para festexar 40 anos de traxectoria

A Asociación Cultural Lembranzas da Ría dalle continuidade ao longo deste 2025 aos actos para festexar o seu cuadraxésimo aniversario. 40 anos de traballo en prol da recuperación e da difusión da música e do baile tradicional galego, con especial atención á península do Morrazo. Para festexar este cumpreanos tan especial o grupo leva hoxe ao Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas o seu espectáculo «O ciclo do ano», unha montaxe que sirve para facer un percorrido pola vida social e cultural da comarca ao longo dun ano natural.

O evento será ás 20.00 horas no Auditorio cangués con entradas a venda a partir de 5,60 a través de ataquilla.com. O espectáculo que se representará combina música, baile e ata doses de teatro porque o fío conductor desta historia vai ser un fotógrafo que percorre ao longo de todo un ano a comarca do Morrazo. Doce meses no que transcribe as súas memorias e retrata os diferentes costumes e tradicións do Morrazo. Así, sobre o escenario vaise revivir o Canto de Reis, o entroido, os cantos das Pepitas, os maios, as danzas tradicionais, o traballo no campo, a vida mariñeira e os cantos de taberna. Un repaso a todas esas tradicións que servirá para encher de luz, cor e música o escenario do Auditorio de Cangas.

O director de Lembranzas da Ría, Manolo Cobas, asume a dirección artística de «O ciclo do ano». Un traballo que amais conta coa dirección musical de Manuel Cruces e Claudia Álvarez; a dirección teatral de Casilda Alfaro; e os textos de Santiago Cortegoso.

A Asociación Cultural Lembranzas da Ría constituíse oficialmente no ano 1984 en Aldán baixo a dirección de Xosé Menduíña Bastón. Co paso do tempo e co crecemento do colectivo as actividades e ensaios trasladáronse a Cangas e creouse a Escola Lembranzas da Ría, onde se imparten clases de canto, baile, pandeireta e gaita.

A propia evolución do grupo levou aos seus compoñentes a investigar máis a fondo as raíces da cultura tradicional galega, percorrendo aldeas de toda Galicia co fin de recoller, investigar e promover o folclore da terra. Unha busca que se se centrou principalmente en territorios onde o baile e a música, xunto co traballo, formaban parte da vida diaria.

Ao longo destes anos a Asociación Cultural Lembranzas da Ría foi distinguida co Premio Xiria á Labor Cultural (1994), Premio Cacarexo (2011) e o Premio Xohán de Cangas ao Labor Cultural no ano 2015.