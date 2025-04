Mar y el CSIC inician en Cangas un estudio para aumentar la producción de almeja rubia

El Instituto de Investigaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC) y la Consellería do Mar de la Xunta llevarán a cabo un estudio sobre la inmunidad de la almeja rubia frente a factores ambientales con el objetivo de maximizar la producción de esta especie. El trabajo se realizará en colaboración con la cofradía de pescadores de Cangas.

El nombre de la investigación es Proyecto RIFA y la presentación contó con la participación de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde. Incluye el estudio de los parámetros ambientales más influyentes en la producción de la almeja rubia para optimizar las condiciones de cosecha «de modo que se identifique la presencia de patógenos y la respuesta de esta especie a nivel celular y molecular». Los impulsores explican que se trata de mejorar la producción «con el fin de conseguir las cifras necesarias que requiere el sector para abastecer a la sociedad de este producto tan demandado». La investigación está dotada de una inversión de 230.000 euros, cofinanciados en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura. Los estudios se realizarán durante tres años.

Diversos estudios apuntan a que las variaciones climáticas pueden condicionar la supervivencia de ejemplares de almeja rubia, determinando también su capacidad de defensa frente a potenciales patógenos y provocando con ello que las almejas sean más susceptibles a infecciones que acaben siendo letales. En base a este conocimiento previo, el fin último del Proyecto RIFA es aplicar el conocimiento científico obtenido a los problemas reales que suceden en las cofradías de pescadores, mejorando así el rendimiento económico de esta actividad y favoreciendo un uso sostenible de los recursos marinos.

Desde Mar esperan que la investigación ayude a optimizar los recursos marisqueros y su explotación y sirva como base para los estudios en el cultivo de la almeja rubia en criaderos con el fin de repoblar los bancos. Las conclusiones que se extraigan permitirán a las cofradías tomar medidas preventivas y decisiones que ayuden a preservar los recursos, anticipándose, por ejemplo, a la aparición de brotes de enfermedades que puedan causar importantes pérdidas económicas.

La producción de la almeja rubia en los dos últimos años se situó en casi 306.400 kilos, alcanzando un volumen de negocio de 4,9 millones de euros. En 2023 esta especie supuso el 43% del total de los bancos de marisqueo a flote.

Esta investigación del CSIC deberá beneficiar también a las depuradoras de marisco «pues los resultados obtenidos deben contribuir a maximizar su productividad».

Mar propone regenerar bancos marisqueros con material procedente del dragado del Lérez

La Consellería do Mar planteó ayer a las cofradías de la ría de Pontevedra la posibilidad de regenerar los bancos marisqueros con los áridos de mayor calidad ambiental que se extraerán con las obras de dragado del Lérez. Por el momento no hay una fecha concreta para comenzar esos trabajos, que se sector reclama desde hace años, ya que Portos de Galicia aún no dispone de la autorización del Ministerio para la Transición para el vertido de todos esos materiales en el mar.A la espera de recibir ese permiso, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, y el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantuvieron ayer una reunión con el presidente de la Federación provincial de cofradías de pescadores de Pontevedra para exponerles esta posibilidad.Los representantes de la Xunta estuvieron acompañados por el personal técnico de la consellería, concretamente, que expusieron las posibilidades de aprovechamiento de los materiales de categoría A, la de mayor calidad ambiental, y sus posibles usos en beneficio de los recursos marisqueros. Una vez informadas todas las entidades beneficiarias del dragado les corresponderá a ellas decidir sobre el aprovechamiento de los áridos, cuyo excedente en todo caso será depositado en altamar en el punto que debe autorizar el ministerio.