Críticas de la asociación de socorristas al tripartito por «externalizar» el servicio

La Asociación de Socorristas Profesionais do Morrazo (Aspom) ha expresado su «fonda preocupación» por la decisión del Gobierno tripartito de Cangas de «externalizar o servizo municipal de socorrismo» en las playas del municipio en temporada estival. «Como entidade profesional, alén de interese político ou partidario, defendemos un modelo de xestión directa e pública que garanta condicións laborais dignas, estabilidade na planificación e calidade no servizo prestado á cidadanía», recalcan desde el colectivo, y apuestan por el diálogo con las instituciones que beneficie a la ciudadanía.

«A experiencia acumulada nas últimas tempadas demostrou que contar cun corpo de socorristas municipais ben coordinado e integrado na estrutura do Concello é clave para ofrecer unha resposta eficaz e segura nas situacións de emerxencia que poidan xurdir nos areais», argumenta la asociación, y lamenta que la decisión de los actuales responsables municipales de Cangas se haya tomado «sen contar coa opinión nin coa participación das persoas profesionais que viñeron desenvolvendo este traballo con compromiso e dedicación, moitas delas con anos de experiencia e coñecemento específico das praias do municipio». Advierten que «a incerteza xerada, a escasa antelación coa que se comunicou este cambio de modelo e as previsibles consecuencias sobre as condicións laborais e a calidade do servizo son motivo de seria preocupación» para esta asociación de profesionales.

Además, rechazan que puedan primar razones mercantilistas sobre la eficiencia del servicio y consideran que la seguridad en las playas de Cangas «non pode estar suxeita a criterios exclusivamente económicos ou a procesos de licitación que primen o aforro por riba da calidade». «A atención a milleiros de persoas usuarias durante os meses de verán require dunha planificación rigorosa, dunha dotación suficiente de persoal e dunha aposta clara pola profesionalidade», añaden.

Finaliza la Asociación de Socorristas Profesionais do Morrazo anunciando que no desiste de sus pretensiones y hará gestiones en consecuencia para intentar revertir la situación: «Continuaremos a traballar en defensa dun modelo de socorrismo público, profesional e digno, e solicitamos ao Concello de Cangas que reconsidere esta decisión, apostando por abrir un proceso de diálogo transparente co conxunto dos actores implicados.

El servicio de socorrismo y salvamento en playas de Cangas contará este verano con 18 operarios (15 socorristas y tres patrones de las dos embarcaciones que vigilarán el litoral de las rías de Vigo y Aldán-O Hío), así como los arenales de Rodeira, Nerga, Liméns, Areabrava y Menduíña), desde el 1 de julio al 7 de septiembre. El gobierno tripartito decidió «externalizar» el servicio y concederlo al mejor postor por un precio de salida de 189.000 euros, con la posibilidad de acceder a dos prórrogas, en veranos sucesivos, hasta sumar un máximo de 468.000 euros.