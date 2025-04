El plan para urbanizar la plaza de abastos de Bueu se cae del Plan +Provincia y entran dos muros en A Graña

El proyecto para la humanización del entorno de la plaza de abastos de Bueu, presupuestado en algo más de 100.000 euros, tendrá que esperar porque no cumple con todos los requisitos para ser financiada con cargo al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. En su lugar el Concello de Bueu ha decidido incluir dos obras para la construcción de muros de contención entre A Graña y Trasouto, en sendos puntos en los que los taludes naturales se están desmoranando y suponen un peligro para la seguridad vial.

La retirada del proyecto para la reurbanización del tramo de la Avenida Montero Ríos a la altura de la plaza de abastos se debe a que la vía no es de titularidad municipal ni existe una concesión a favor del Concello. Este tramo corresponde al ente público Portos de Galicia, que hace apenas dos semanas comunicó al gobierno local su autorización y visto bueno a la actuación. No obstante, en los últimos días desde la Diputación se trasladó al consistorio que la intervención no se puede incluir en el Plan + Provincia porque no se ajusta a las bases, que exigen que los ayuntamientos sean titulares o al menos concesionarios de las infraestructuras a mejorar.

El tramo donde se construirá un muro de contención en A Graña, en Bueu, con los fondos del Plan + Provincia. / C.B.

El Concello de Bueu tiene sendas concesiones administrativas sobre el Centro Social do Mar y el propio mercado de abastos, pero no sobre la calzada. Tampoco existe la posibilidad de desafectar el vial porque Portos de Galicia lo considera imprescindible para el acceso a las instalaciones portuarias.

El alcalde bueués, Félix Juncal, explicaba ayer que el Concello buscará otras alternativas para financiar la humanización de este tramo de la Avenida Montero Ríos y que los fondos del Plan + Provincia que se iban a invertir en este proyecto se destinarán a dos obras entre A Graña y Trasouto. Se trata de la construcción de sendos muros de contención con bloques de piedra con el objetivo de asegurar los viales y garantizar la seguridad.

El segundo tramo donde se construirá un muro de contención entre A Graña y Trasouto, en Bueu, con los fondos del Plan + Provincia. / C.B.

La memoria técnica de ambas intervenciones recoge que el talud natural se está desmoronando, lo que reduce el ancho de los viales y supone un peligro para el tráfico y los peatones. Los nuevos muros tendrán una longitud de 27 y 29 metros respectivamente e incluirán la colocación de barandillas y pasamanos. «Son dúas obras que forman parte da batería proxectos que o Concello ten preparados para acometer en canto se dispón dos recursos necesarios, como sucede agora», explica el regidor.

En paralelo, el Concello prevé que a lo largo de los próximos días se pueda formalizar la adjudicación del contrato para la red de saneamiento y abastecimiento en Bon de Abaixo, que es el proyecto de mayor cuantía económica del Plan + Provincia del año pasado. El consistorio y la empresa contratista ya se están coordinando para poder empezar los trabajos a lo largo del mes de mayo y acometer la parte más importante antes del inicio de la temporada estival.