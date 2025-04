Las obras de la rúa da Estrela reutilizarán las antiguas piedras

Todas las piedras levantadas de la rúa da Estrela, en el flanco norte de la excolegiata de Cangas, y que permanecen amontonadas en el aparcamiento de Altamira, serán reutilizadas para el nuevo pavimento, una vez concluyan los trabajos de instalación de servicios, tal y como señala la arquitecta responsable del Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI) del casco histórico, Isabel Medraño. Confirma que las piedras , salvo el adoquín de los años 70 que se ha descartado, se combinarán con otras nuevas puesto que las antiguas no llegan para la reforma de todo el espacio, que abarca hasta la rúa San José.

Las antiguas piedras de la rúa da Estrela, amontonadas en el aparcamiento de Altamira. | S.Á.

Eso sí, la piedra que no retornará será la del busto de mujer que se encontró enterrado en las obras, utilizado como losa de piedra y que pudo haber acabado de esa manera desechado por la iglesia porque mostraba pechos, aunque es algo que deberá confirmar el arqueólogo contratado por el Concello como promotor de la obra. El busto fue expuesto por el gobierno en el hall del Concello, mientras no se determina su destino definitivo. Medraño asegura que cuando aparecen restos así, pasan a estar custodiados por la Consellería de Cultura que decide su destino.

Mientras tanto, las obras, que se pararon cuando a finales de marzo apareció este busto femenino y la Xunta permitió reanudar el 8 de abril, continúan con la instalación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y riego, electricidad y telecomunicaciones, según el proyecto del arquitecto José Luis Gil Pita, adjudicado a la empresa Oresa por 285.654 euros. Preciamente, los firmes, pavimentos y acabados suponen el 49% del presupuesto con 112.506 euros.

Medraño señala que las obras, con un plazo de ejecución de cinco meses, podrían concluir en julio. Con esta humanización, tal y cmo consta en el proyecto, se busca la reurbanización de la calle hasta el encuentro con la de San José, "con una doble finalidad, de regenerar la tectónica del plano de paso del tejido histórico deteriorado por el transcurrir del tiempo, y adaptar este soporte como parte imprescindible de la revitalización residencial, adoptando criterios de diseño urbano que tiene guiado la gestión de otros procesos de renovación asimilables dentro de entornos históricos. El proyecto entiende el trabajo como una rehabilitación del espacio y ambiente público mediante rescate de valores tectónicos y estereotómicos históricos".