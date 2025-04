El II Festival do Lupus se celebra el 3 de mayo en Cangas

La Asociación Galega de Lupus, a través de su directivo , el cangués, Andrés Rivas Cabodevila, presentó ayer el II Festiva do Lupus en Cangas do Morrazo. Lo hizo de la mano de la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) y la edil de Cultura, Aurora Prieto (EU). Este año, el festival tendrá lugar el día 3 de mayo, a las 20.000 horas, en el Auditorio Municipal. El cartel está compuesto por la Escola de Danza Maite Quiñones, el grupo vocal Mornura , el grupo folclórico Son de Nós, de Moaña y dúo pop, Uno más. El pasado año se logró recaudar la cantidad de 1.600 euros. .En esta ocasión se cuenta con el hándicap de que el festival coincide con la Festa do Muiño de Fausto. Hay entradas en venta para una fila cero en la cuenta ES7520800387873040001668