El gobierno, dispuesto a negociar cambios en la ordenanza de las terrazas de Cangas

El gobierno municipal de Cangas y los establecimientos con terraza quieren entenderse para mejorar la situación actual. En marzo, desde la concejalía de Urbanismo que dirige Antón Iglesias se hacía un llamamiento al sector para que presentara la solicitud y pagara la tasa para mantener abiertas las terrazas. Se aseguraba que la inmensa mayoría de las licencias que se entregaron en el pasado ya caducaron y tan solo 4 o 5 locales mantienen vigente el permiso. En ese momento se anunció que la Policía Local iba a realizar una inspección, con la clara intención de abrir expediente sancionador al que no tuviese la licencia al día.

Pero el sector está inquieto. No le gusta la actual ordenanza y así se lo hizo llegar al gobierno municipal, pese a que la misma no es fruto de este gobierno. Considera que la tasa es alta, que, además, se debía establecer distintos precios dependiendo de las zonas, algo que ya toca la actual ordenanza, que establece un precio de 0.24 euros por metro cuadrado/día para calles de primera categoría y 0.20 euros en calles de segunda categoría. El gobierno local, concretamente el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), está dispuesto a hablar con el sector. En este sentido convocó a la hostelería y hoteles con terraza a una reunión que tendrá lugar el martes por la tarde, donde se pretende alcanzar no tan solo acuerdos, sino saber lo que quieren las partes, que no está del todo claro. Porque el Concello de Cangas también tiene sus exigencias, o más bien sus deseos, entre ellos uniformidad de las terrazas en los establecimientos del casco vello. Es algo que, también, contempla la ordenanza municipal y que los propietarios se resisten a cumplir.

Hay incumplimientos como que el mobiliario continúa dejándose amarrado fuera; además indica la ordenanza que deberá de ser de buena calidad, discreto, higiénico, sin aristas ni salientes, con cierto estilo y diseño. Se acepta el empleo de materiales como la madera o el aluminio, no se pueden colocar colores chillones y, en todo caso, el Concello supervisará y autorizará el mobiliario a instalar en las terrazas.

Antón Iglesias no concibe una negociación dura con el sector, sí que la considera necesaria para saber lo que esperan unos de los otros. El concejal incluso está abierto a negociar otra ordenanza municipal, no se cierra a nada. Pero también quiere uniformidad en las terrazas.

Así que se escuchará al sector en toda su amplitud, se verán los pros y los contras y se tratará de actuar de forma consensuada, de manera que sector y Concello tengan sus necesidades cubiertas. En comparación de precios de la tasa, los de Cangas no están en los más altos de la provincia de Pontevedra, ni mucho menos. Y hay muchísima diferencia entre los precios que mantiene el Concello de Cangas con los que aplica tanto Portos de Galicia como Costas del Estado, que son difíciles de sostener para muchos locales. Claro que ahí el Concello no tiene competencia ninguna. En su día hubo muchas protestas al respecto, pero ya cesaron.

Urbanismo llevará al pleno de mayo el registro municipal de solares abandonados

El gobierno local se prepara para poner en marcha la ordenanza municipal marcará seguramente este mandato, sobre todo a nivel urbanístico. Se trata de la ya anunciada ordenanza del registro municipal de solares, que se utilizará para promover la construcción de solares sin edificar, en construcciones en ruina, en casas derribadas o edificaciones inadecuadas. Es de nuevo actualidad porque el edil Antón Iglesias anunció ayer que la ordenanza irá al próximo pleno, después de estar colgada en la página web del Concello de Cangas. Se demostró que la misma está siendo aplicada con eficacia en concellos como el de Santiago de Compostela o el de A Coruña. Con la ordenanza se abre la posibilidad de sacar los bienes que no se mueven a pública subasta. El precio que el Concello de Cangas obtenga en subasta se entregará al propietario, en ningún caso le corresponderá una cantidad superior a la valoración del inmueble, deducidos los gastos.