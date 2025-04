Emergencias también da brillo y esplendor.

Hay están los efectivos de Emergencias de Cangas, acompañados por la Policía Local, en la avenida de Galicia. Su trabajo ayer no fue el de socorrer a nadie, se limitó, y no es poco, a limpiar una mancha de aceite que había en tramo alto de esta vía, casi lindando ya con la avenida de Vigo.

«Misturas» de pintura con baile y la «Morgan» gallega

No se puede negar que el pintor Manuel Cerviño no se trabaje a fondo la presentación de sus exposiciones. La anterior en Cangas lo hizo a ritmo de tango, y para la inauguración de esta tarde en la Capela do Hospital (20.00 horas) comparte cartel con varios artistas invitados, entre los que figuran Co-pa Music, el dúo Iago & Kat o, como presentadora, la actriz humorista Merce Pousada, conocida como la «Morgan gallega». Pues con esta amalgama cultural, no sorprende el título elegido para la muestra: «Misturas».

«Energía y distorsión» del heavy metal en Trooper

Pues como hoy se le hace hueco en este rincón a las expresiones artísticas, que son muchas y para todos los gustos, este va para el heavy metal que llega esta noche al pub The Trooper, en la zona de la «movida» canguesa. Dos potentes bandas de la escena local, Untides y Cochambre, se subirán al escenario «para ofrecer una velada cargada de energía y distorsión», anuncian sus promotores. Pues habrá que ir para saber...