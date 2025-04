Una segunda oportunidad a los 89 años: una vecina de Bueu exonerada de una deuda de 68.000 euros por avalar a su hija

Nunca es tarde para una segunda oportunidad en la vida. Aunque se tengan 89 años de edad y haya que acudir a un proceso concursal. Bien lo sabe una vecina de Bueu, que desde hace más de un año estaba en una situación límite y con una deuda de 68.000 euros por avalar a una de sus hijas en un préstamo hipotecario por la compra de un piso en la calle Johan Carballeira. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra le acaba de aplicar la denominada Ley de la Segunda Oportunidad, que la exonera del pago de esa deuda que era inasumible para ella e impide una ejecución hipotecaria o desahucio. «Es imposible describir la sensación de alivio de esta mujer y de su familia, que se vio envuelta en una situación tan compleja con casi 90 años», explica su abogado, Miguel Costas, que se encargó de su representación legal y de tramitar un proceso concursal para determinar que esta mujer era insolvente y no tenía medios para hacer frente a la reclamación del banco.

A sus 89 años esta vecina de Bueu tuvo que solicitar un concurso de acreedores después de que su hija, a la que avaló en el préstamo hipotecario, no pudiese seguir haciendo frente a las cuotas de la hipoteca. El proceso concursal se tramitó a través del Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra y durante el periodo de llamamiento a los acreedores –en este caso la entidad bancaria con la que estaba suscrita la hipoteca– no se presentó ninguna reclamación ni se solicitó el nombramiento de un administrador concursal. Un paso que allanó el auto del juzgado para decretar la «conclusión del concurso sin masa» y la «exoneración del pasivo insatisfecho», que rozaba los 68.000 euros.

Situación de especial vulnerabilidad

«Entendemos que el banco comprendió la situación de especial vulnerabilidad de esta persona y no se opuso al proceso concursal», reconoce el abogado Miguel Costas.

Pero antes de llegar hasta este punto hubo llamadas telefónicas, cartas y burofaxes reclamando el pago de la deuda. Según explica su abogado, la mujer llegó a hacer frente a recibos de la hipoteca durante todo un año y a asumir otros gastos vinculados con el piso, como las cuotas de la comunidad, gracias a la ayuda de otra de sus hijas.

«Ante la desesperación de la situación de intentar hacerle frente por al menos un año a las cuotas de dicho préstamo y no poder continuar con la situación la avocó a un sobreendeudamiento que a la postre derivó en la situación de insolvencia actual», expone su abogado en uno de los escritos presentados ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra para demandar la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Esta mujer de 89 años –que ahora vive con otra de sus hijas– es viuda y sus únicos ingresos proceden de su pensión de viudedad y de su jubilación, que en conjunto no llegan siquiera a los 20.000 euros anuales. «Es una persona física, no jurídica, y por tanto ninguna mención procede efectuar respecto a la identidad de unos socios, administradores, liquidadores, directores generales y auditores de cuentas; y/o de valores admitidos a cotización o de la formación de un grupo de sociedades», defendió ante el juzgado su abogado. No procede simple y llanamente «por ser todo ello inexistente».

Todos los requisitos

El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra recoge en su auto que esta vecina de Bueu cumple todos con los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), que establece que los posibles beneficiarios no pueden estar sometidos a una condena privativa de libertad; ni haber sido sancionados en vía administrativa por infracciones tributarias graves, de Seguridad Social o del orden social. La ley también establece excepciones para quien «haya incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal» o para quien «haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones».

El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra sostiene en su auto que en el caso de esta vecina de Bueu «no consta que concurra ninguna de las circunstancias descritas, toda vez que el concurso no ha sido calificado como culpable». Por todo ello, el magistrado que firma el auto afirma que «se dan aquí todos los presupuestos necesarios, previstos por el TRLC, ninguno de los acreedores se ha opuesto a la solicitud del beneficio, y no fue nombrada administración concursal puesto que los acreedores legitimados no instaron ese nombramiento». Así, concluye que «procede conceder el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho [la deuda] a la concursada en este mismo auto».

Dicho de otro modo, le quita de encima un peso de 68.000 euros y con 89 años le permite una segunda oportunidad para vivir tranquila.