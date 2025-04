Rechazo vecinal al proyecto de gasolinera en A Portela

El proyecto para la construcción de una gasolinera en el entorno del núcleo de A Portela ha generado la preocupación y rechazo de los vecinos del entorno, que ayer se reunieron con el alcalde y el concejal de Urbanismo de Bueu. La iniciativa genera oposición vecinal por las molestias que puede generar, por el aumento de tráfico que supondrá en una carretera que no cuenta con aceras ni arcenes y que ya soporta un importante tránsito de vehículos pesados puesto que es uno de los accesos al polígono industrial de Castiñeiras.

Los vecinos solicitaron la reunión con Félix Juncal y Martín Villanueva nada más tener conocimiento del proyecto, que en primera instancia debe tramitarse ante la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Los responsables municipales expusieron que a diferencia de lo que ocurrió en Agrelo esta vez la iniciativa se promueve en un suelo rústico, en el que la competencia corresponde a la administración autonómica. «Se non hai autorización previa por parte da Consellería do Medio Ambiente o Concello non pode outorgar a licenza, do mesmo modo que se hai autorización previa e o proxecto cumpre con toda a normativa non temos opción de denegar a licenza», explican Juncal y Villanueva.

El trámite de la Consellería de Medio Ambiente implica que próximamente deberá recabar los informes sectoriales ante las administraciones con competencias en la zona –lo que como mínimo incluirá a la Diputación, que es la titular de la EP-1301– y un periodo de información pública, en el que se podrá consultar el proyecto y presentar alegaciones. Una vez completada esta fase el expediente se pasará al Concello de Bueu, que en función de lo que dictamine la Consellería de Medio Ambiente y de las directrices de su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) deberá conceder o denegar la licencia.

El malestar de los vecinos de A Portela también guarda relación con otros proyectos que se intentaron poner en marcha o que incluso llegaron a estar en funcionamiento durante algún tiempo y que por sus características generaban molestias en el vecindario. Es el caso de la propuesta para un tanatorio y crematorio, que no se llegó a materializar, o una planta de hormigón, que llegó a funcionar varios años y que finalmente tuvo que ser demolida por orden judicial.