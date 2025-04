Presentación da «Revista Galega de Educación», hoxe, en Cangas

O salón de plenos do Concello de Cangas acolle esta tarde (18.00 horas) a presentación do número 90 da Revista Galega de Educación, unha publicación trimestral que se fai dende Nova Escola Galega. En cada número abórdase unha temática diferente vencellada a temas de actualidade e interese no ámbito educativo, e nesta ocasión céntrase na educación afectivo-sexual, con artigos que inciden na experiencia positiva de realizar obradoiros diferenciados por xénero, a importancia de educar nas emocións, a relevancia da filosofía neste ámbito ou como a pornografía está a educar ás crianzas e como se debe afrontar este debate.

No acto intervirán Xosé Cabido Pérez, docente do IES Antonio Fraguas e coordinador do monográfico, e Priscila Retamozo Ramos, da consultoría en igualdade Prisma. Tamén haberá servizo de atención á infancia, con prazas limitadas.