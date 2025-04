«El PAC regresará por nuestro trabajo, no por el megáfono de la alcaldesa»

El edil Alfonso Piñeiro debuta en el pleno de hoy, a las 20.00 horas, como portavoz del PP en sustitución de Javier Carro, que renunció a sus cargos el domingo.

¿Con qué ánimo asume la portavocía del grupo municipal?

Con mucha ilusión, muchas ganas y, sobre todo, con muchísima responsabilidad, porque tenemos un gran grupo, tenemos un proyecto que piensa en Moaña por encima de todas las cosas, algo que no puede decir el BNG, que piensa sobre todo en sí mismo, y principalmente porque es un orgullo trabajar y atender a los casi 20.000 moañeses.

¿Qué supone para el grupo la salida de Javier Carro?

Se debe a su propia decisión personal, que hay que respetar por encima de todo, y no supone ningún contratiempo, ya que es algo natural en la vida política y, afortunadamente, el PP de Moaña tiene un equipazo. La política no es algo permanente, es algo precioso para atender y servir a nuestros vecinos durante un tiempo, que puede ser mucho o poco, y luego dar testigo para que otros tomen el relevo con mayor fuerza. Creo, sobre todo, en los proyectos, como el del PP de Moaña, y en los equipos, pero en todo caso creo que el trabajo de Javier por este pueblo es indiscutible e indiscutido.

¿Cuáles son los problemas más urgentes de Moaña?

En Moaña hay una falta total y absoluta de atención real y cercana a los vecinos y de búsqueda de soluciones a sus problemas reales. En Moaña los planes de inversiones, servicios públicos, equipamientos y infraestructuras son escasos e insuficientes, pero es algo provocado exclusivamente por el actual gobierno del BNG, que está más ocupado y preocupado de buscar enfrentamientos políticos y de implantar su agenda sectaria que de gobernar, con mayúsculas, para todos.

En los últimos meses ya asumió el protagonismo en los plenos. ¿Se siente cómodo o todavía debe adaptarse a llevar la voz del grupo municipal?

Es lógico que haya un período de adaptación, porque no es lo mismo defender temas y llevar asuntos que asumir en primera persona la portavocía, pero en todo caso va a ser algo fácil porque, como decía, tenemos un gran equipo y siempre nos arropamos entre todos.

Una queja recurrente en los plenos es la falta de tiempo para intervenir. ¿Pedirán modificar el reglamento?

Se puede pedir una modificación del reglamento, pero a veces no es necesario llegar a tanto, porque vemos lo que sucede en los demás ayuntamientos sin que la gente se complique tanto la vida. Lo que hace falta es que el BNG entienda que estamos en una democracia, que en el pleno estamos para participar, proponer y defender a los vecinos y que, aunque no se lo crean los del grupo de gobierno, hay otras maneras de pensar y de vivir distintas a las del Bloque y son perfectamente válidas.

¿Sigue siendo independiente o ya es militante del PP?

Yo ya soy militante desde hace un par de años, pero con esta situación se armó un revuelo excesivo, porque en todos los partidos hay mucha gente independiente. Javier Carro venía de un partido independiente y muchos de los que llamó para la lista teníamos esa condición, pero ahora se abre una nueva etapa y prácticamente todos nos vamos a afiliar al PP porque creemos firmemente en sus valores y su proyecto, que es algo que va mucho más allá de un carné.

¿Cómo puede afectar al partido que tantos Independientes sean concejales?

Absolutamente en nada, como decía, lo que importa es defender el proyecto del PP, que es algo que hacemos incondicionalmente y con la máxima implicación y compromiso. Y además creemos que es el proyecto que necesita Moaña porque el BNG aspira a convertir al pueblo en su propia secta en base a la mentira y la victimización, dos recetas que no auguran un gran futuro.

¿Cree que el gobierno local del BNG va a sacar adelante la finalización del paseo de Seara, porque es una de las críticas más repetidas por la oposición?

El BNG de Moaña es un partido muchas veces imprevisible en el mal sentido del término, así que nunca se sabe que puede pasar. Pero en todo caso aquí hay dos cuestiones indiscutibles: la presión del PP, amparada en la demanda ciudadana, está siendo clave para que se experimenten avances y, segundo, estamos ante un gobierno absolutamente incapaz, que no consigue los terrenos y admite dificultades, algo lógico porque llevan su sectarismo a todos los terrenos y así es muy difícil negociar, y que pretende que otros le resuelvan sus propios problemas. Auguro que el Paseo de Seara se completará cuando Moaña cuente con otro gobierno.

¿Qué opina de las concentraciones semanales que encabeza la alcaldesa por las urgencias?

Ya hemos reiterado que son mítines políticos a mayor gloria del BNG y de sus intereses políticos propios, no están orientados a defender los intereses reales de los vecinos de Moaña, porque los logros se consiguen negociando con energía detrás de una mesa, no confrontando detrás de una pancarta. Desde el PP estamos trabajando en este asunto porque entendemos que importa a los moañeses, pero lo hacemos de manera callada y, cuando regresen las urgencias, que ya hay unas condiciones explicadas, será gracias a nuestro trabajo, no al megáfono de la alcaldesa.

En su opinión, ¿cuál es el trabajo que debe realizar el PP moañés en los próximos años para volver a ser la primera fuerza de la corporación?

Nosotros no queremos ser la primera fuerza, queremos y necesitamos la mayoría absoluta, que es a lo que aspiramos, porque no nos podemos llevar a engaño, si no la tenemos el PSOE hará de muleta del BNG para seguir con su política anti-PP. Ninguno de estos dos partidos quiere gobernar Moaña, solo quieren que no gobierne el PP y es algo que incluso se ve en el modo de gestionar que tiene el Bloque pese a tener la mayoría absoluta, no gobiernan a favor de los vecinos, gobiernan haciendo oposición al PP. Pero en todo caso, en este tiempo nuevo vamos a apostar por una mayor cercanía con la gente, aunque ya la tenemos, y en tratar de comunicar y explicar mejor nuestro proyecto a favor de Moaña en contraposición al inservible del BNG.

¿Cómo están las cosas con los militantes históricos del partido?

Las puertas del PP de Moaña siempre están abiertas a todo el mundo y además somos muy inclusivos, receptivos y con distintas sensibilidades, por lo que todos los que quieran venir a sumar, trabajar por los vecinos y se sientan identificados van a ser bienvenidos. Y en cuanto a los procesos internos son, como su propio nombre indica, internos, pero en el PP somos ágiles y resolvemos todas nuestras renovaciones con velocidad y, sobre todo, con unidad y coherencia.