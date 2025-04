«Este PP de Moaña es uno de los más completos que hemos tenido»

Es la concejala más veterana del grupo municipal y fue uno de los fichajes del que fue alcalde de Moaña en 2011, José Fervenza , en el número dos para las elecciones de 2015. No lograron la mayoría y Estela Santomé (Meira, 1977) permaneció como edil en la oposición hasta que renunció, sin acabar la legislatura, a finales de 2018, dos meses después de haber sido elegida presidenta del Club Deportivo Moaña, cargo en el que sigue, y no sin cierta polémica por desavenencias. Volvió a una lista en 2023 en la candidatura liderada por Javier Carro, como número 4 y desde junio de ese año está como edil en la oposición en el grupo popular, compuesto por seis concejales.. Auxiliar de clínica en una residencia de mayores en Vigo, asume el cargo de presidenta del PP tras la renuncia de Javier Carro.

¿Qué objetivos se marca para el partido?

Más que marcar objetivos seguiremos con los que teníamos marcados ,objetivos que marcamos entre todos los que formamos este grupo de trabajo, donde la prioridad son los vecino/as de Moaña sin distinciones, que parece que el gobierno sí las hace y resuelve según les parece.Somos un partido totalmente renovando con ideas renovadas , queremos llegar a todo/as; somos un equipo donde no hay marcada una edad .Es gracioso cuando te dicen que el PP es de la gente mayor y la verdad que nunca vi tanta gente joven apostando por nosotros, por qué los jóvenes quieren su espacio y que se le tengan en cuenta y aquí los que gobiernan los tienen olvidados .Moaña tiene que ser más grande, otros municipios más pequeños tienen mucho más que Moaña.

¿Cómo valora la renuncia de Carro?

Es una decisión que forma parte del ámbito personal, de la que yo no voy a entrar a valorar, la respeto y reconozco que él fue el que creó este gran equipo de trabajo y ahora nos toca seguir a nosotros ; de hecho yo aseguro que el actual PP de Moaña es uno de los más completos que hemos tenido.

Usted es militante del partido ¿Quiere revertir la situación de que haya tantos independientes?

Sí claro que soy militante , al igual que mis compañero/as, a día de hoy todos somos militantes.

¿Hay calma en el partido?

Calma siempre la hubo, eso sí lo que tenemos es mucho trabajo por delante, estamos trabajando y respondiendo a cualquier situación de forma eficiente y, por cierto, con la ayuda de los militantes más veteranos que tanto nos aportan.

¿Qué será más difícil llevar un club de fútbol o las riendas del PP en Moaña?

Ufff... son temas diferentes y los dos importantes Jamás voy a mezclar las cosas, una es Estela presidenta del Cd Moaña y otra Estela presidenta del Partido Popular de Moaña y obviamente son completamente distintas.

¿Cómo se define Estela Santomé?

Soy una mujer que lo que me propongo lo hago con constancia y esfuerzo, me gustan los grandes retos. Y aunque no lo parezca soy una persona muy reservada, discreta y celosa de mi vida privada.